Președintele Consiliului Județean Timiș spune că ancheta în cazul său este corectă

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Titu Bojin, cercetat sub control judiciar, fiind suspectat de luare de mită, trafic de influenţă şi abuz în serviciu, a declarat, astăzi, că ancheta în cazul său este corectă, fără a face alte comentarii. ”Este o anchetă corectă. Sunt sub control judiciar. Sunt în drum spre casă, acum plec de la București", a declarat Titu Bojin, astăzi. Acesta a adăugat că diseară va ajunge la Timişoara, iar de vineri va merge la serviciu. Bojin a mai spus că nu vrea să facă alte comentarii legate de ancheta procurorilor anticorupție. În dosarul preşedintelui CJ Timiş au avut loc audieri maraton la DNA, începând de ieri după-amiază, la finalul cărora procurorii au decis ca Titu Bojin să fie cercetat sub control judiciar. De asemenea, procurorii anticorupție au emis ordonanţe de reţinere pe numele a cinci persoane cercetate în acest dosar, între care consilierul judeţean PSD Marcel Mihoc, Gabriel Protopopu, consilier în Corpul de control al directoratului Societăţii Naţionale de Transport Feroviar și Teodor Alexandru Gavriş, fost director Tracţiune din CFR Călători, acesta din urmă fiind arestat la domiciliu într-o altă cauză. Persoanele reținute urmează să fie duse la instanță cu propunerea de arestare preventivă. Ieri, procurorii DNA au descins la locuinţa preşedintelui CJ Timiş, Titu Bojin, din comuna Remetea Mare, după care acesta a fost dus la sediul CJ, unde au fost făcute percheziţii în prezenţa sa. În jurul orei 11.00, Bojin a fost scos din sediul CJ şi dus la audieri la Bucureşti.