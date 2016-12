Prețul petrolului scade la un nou minim-record

Semne bune pentru 2015 - prețul petrolului Brent cu livrare în ianuarie a coborât ieri la 67,35 dolari/baril, cel mai jos nivel din octombrie 2009 până în prezent, după ce mai multe bănci importante au redus prognoza de creștere a cotației pentru anul viitor. Dacă ne gândim și la inflația redusă, la păstrarea redevențelor la nivelul din 2014 și la schimbarea modului în care se calculează accizele, putem intui că benzinarii vor avea premise să ieftinească suplimentar carburanții, ceea ce n-are cum să ne supere. Ce s-a întâmplat, însă, ieri? Ei bine, banca de investiții Morgan Stanley a scăzut proiecția de creștere a prețului petrolului în 2015 cu 28 dolari, față de estimarea anterioară, la 70 dolari/baril, ca urmare a deciziei Organizației Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) de a menține producția la nivelul de 30 milioane barili/zi. „Surplusul de petrol va atinge nivelul maxim în trimestrul II din 2015, dat fiind că OPEC nu a luat nicio măsură de frânare a supraproducției“, notează analistul Morgan Stanley Adam Longson. Și alte instituţii bancare, printre care BNP Paribas, Credit Suisse, UBS şi Barclays, au redus ieri prognozele privind preţul petrolului pentru anul viitor, în urma hotărârii OPEC. În plus, săptămâna trecută, companiile din SUA care efectuează explorări au crescut numărul de platforme operaţionale, conform datelor companiei din domeniul petrolier Baker Hughes. În consecință, la New York, preţul petrolului West Texas Imtermediate cu livrare în ianuarie a coborât ieri cu 1,25 dolari, la 64,59 dolari. Contractele futures au scăzut cu 2,5% la Londra şi cu 1,9% la New York. Reamintim că preţul ţiţeiului a scăzut cu 34% în acest an, pe fondul creşterii producţiei de petrol în Statele Unite, la cel mai înalt nivel din ultimele trei decenii, respectiv 9,08 milioane barili/zi, şi al cererii slabe la nivel global.