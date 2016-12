Prețuri de vis pentru vizitarea unui loc de poveste

Constănțenii și turiștii vor putea, de la 1 octombrie, să viziteze secțiile Complexului Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN) Constanța beneficiind de un preț extrem de mic. Biletul unic, ce ajungea în timpul sezonului la 50 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii elevi și studenți, iar în extrasezon era de 25, respectiv 12 lei, va costa, de la 1 octombrie, 10 lei pentru adulți și cinci lei pentru copii. Directorul CMSM, Adrian Bîlbă, a declarat că această măsură vine să încurajeze constănțenii, în special, să calce pragul Complexului, chiar și atunci când temperaturile nu sunt tocmai prietenoase și favorabile unei plimbări. Dacă temperaturile scad sub zero grade, nu mai pare interesantă nici măcar o reprezentație a delfinilor. Nu mai vorbim despre o plimbare prin Microrezervație, iar acest lucru se simte la nivelul încasărilor CMSN. Prin urmare, vineri, în cadrul ședinței de Consiliu Județean Constanța (CJC) a fost aprobat un proiect prin care, de la 1 octombrie, va fi redus tariful pentru extrasezon. „Ce avem noi este foarte important pentru copii, pentru că trebuie să știe să respecte natura, să trăiască într-un mediu care să fie convenabil și pentru copiii lor“, a declarat Bîlbă.

PINGUINI ȘI NOI DELFINI LA CMSN? Prezent la ședința CJC, directorul CMSN a declarat că, în ciuda faptului că în curtea Delfinariului a fost șantier în lucru și că reprezentațiile delfinilor au avut loc în bazinul acoperit, adică cel de iarnă, care are mai puține locuri, încasările de la Delfinariu au fost mai mari cu 10%, iar cele de la Acvariu cu 50%. „Realizările au fost posibile și datorită modernizării falezei din Constanța, care a atras mai mulți turiști la plimbare pe malul mării, iar noi, în consecință, am mărit programul la Acvariu. Pentru că am avut încasări mai mari, am modificat și lista de investiții. Vom investi în apa animalelor și peștilor și vom încerca să aducem mai multe specii de animale pentru publicul care ne trece pragul“, a mai spus Bîlbă. La capitolul proiecte realizabile, dar care sunt deocamdată doar pe hârtie, se află planul directorului de a amenaja mai multe bazine pentru delfini, care vor putea duce la primirea gratuită a unor masculi. La același capitol se află realizarea unui bazin care va fi populat cu pinguini. Atât pinguinii, cât și delfinii ar putea fi primiți gratuit de instituția constănțeană, dacă aceasta demonstrează că are spațiu propice pentru a-i crește.