Prețurile tot mai mici sună alarma la BNR

09:01:53 / 11 Septembrie 2014

Salarii si pensii mici, preturi mari

Legumele si fructele au fost ceva mai ieftine in iulie si august dar s-au scumpit deja. De ex. rosiile de la 2 la 4 si peste patru lei. Asa ca, n-are de ce sa-l apuce insomnia pe Isarescu, in schimb, ne apuca pe noi, restul romanilor, gandindu-ne cum s-o mai scoatem la capat cu salarii si pensii in jur de 300 Euro si preturi care le depasesc pe cele din tarile unde salariul minim este de 1000 Euro pe luna.