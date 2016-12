Prea cald pentru luna ianuarie

Meteorologii prognozează, în următoarele două săptămâni, o vreme schimbătoare, ce va debuta, în prima parte a intervalului analizat, cu temperaturi pozitive şi o vreme mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, în majoritatea zonelor ţării. Estimările Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabile pentru perioada 21 ianuarie - 3 februarie, relevă, de asemenea, că, după data de 24 ianuarie, se întorc ninsorile, iar mercurul din termometre va coborî până la -14 grade Celsius, pe timpul nopţilor, în zonele depresionare. Prognoza ANM relevă faptul că, în zona Dobrogei, între 21 şi 24 ianuarie, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit pentru această dată, cu medii ale temperaturilor maxime de peste 10 grade Celsius. Între 24 şi 30 ianuarie, vremea se va răci faţă de intervalul precedent, iar minimele termice vor putea coborî sub -8 grade Celsius. După 30 ianuarie, valorile termice vor creşte uşor, temperaturile medii fiind apropiate de cele normale pentru această perioadă. Precipitaţii, posibil importante cantitativ, vor fi mai ales în intervalul 24-27 ianuarie, acestea fiind mixte la început, după care sub formă de ninsoare. Prognoza ANM, valabilă pentru perioada 21 ianuarie - 3 februarie 2013, are la bază datele provenite de la Centrul european pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) din Reading, Anglia.