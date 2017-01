Prea mici pentru un război atît de mare

Nici declaraţiile războinice, nici încrederea în propriile forţe căpătată după victoria de la Buzău, nici cei 8.000 de suporteri prezenţi în tribunele Stadionului “Farul” nu i-au putut ajuta pe elevii lui Ion Marin să dea peste cap toate calculele hîrtiei şi să învingă pe Rapid, una dintre principalele candidate la titlu. Susţinuţi de o galeria fantastică, giuleştenii s-au impus clar, sîmbătă seara, la Constanţa, cu 2-0, în etapa a II-a a Ligii I, confirmînd, dacă mai era nevoie, diferenţa dintre Farul şi echipele de top din prima ligă. Primele emoţii pentru constănţeni au venit cu cîteva minute înaintea debutului jocului, cînd o parte dintre becurile instalaţiei de nocturnă s-au stins din cauza unei căderi de tensiune. Centralul Teodor Crăciunescu a dat drumul însă drumul la joc, situaţia revenind la normal după cîteva minute. Cu tripleta braziliană în mare formă şi cu Boya pe post de “pivot” în coasta defensivei constănţene, oaspeţii au început în forţă şi doar reflexul de mare portar al lui Vlas, în min. 10, la lovitura de cap expediată de Julio Cesar, a împiedicat deschiderea scorului. Inevitabilul s-a produs trei minute mai tîrziu, cînd Spadacio a transformat în gol centrarea lui Cesinha, profitînd de lipsa de marcaj din careul constănţean. Blocaţi psihic, “rechinii” au reacţionat tîrziu, iar prima mare ocazie de gol a venit abia în min. 32, cînd şutul lui Gosic a trecut la o “palmă” de vinclu. În rest, Farul a părut să respire doar prin incursiunile lui Gerlem şi intervenţiile lui Vlas, care au păstrat scorul neschimbat pînă la pauză. Repriza secundă a început mai spectaculos, cu ocazii de ambele porţi, constănţenii ieşind mai curajos în atac. Totuşi, ocaziile mari au aparţinut tot oaspeţilor, Boya fiind la un pas să majoreze diferenţa la o gafă imensă a lui Barbu, dar a fost blocat de Vlas. Portarul Farului nu a putut face nimic însă la “bomba” lui Spadacio, din min. 62, care s-a oprit direct în vinclu. Zece minute mai tîrziu, Julio Cesar a scăpat singur spre poarta, dar Vlas l-a blocat, păstrînd speranţele fanilor Farului într-o minune pe final. Eforturile goalkeeperului constănţean au fost însă spulberate de Chico, autorul a doua ratări imense, în min. 79 şi 90, şi Gerlem, care, în min. 85, l-a “ţintit” pe Andrade din careul mic. Fluierul de final a consfinţit o victorie logică a Rapidului, giuleştenii culegînd roadele investiţiilor impresionante făcute în această vară. De partea cealaltă, Farul a rămas doar o echipă mică, fără ţeluri înalte, care îşi propune doar salvarea de la retrogradare. Astfel, chiar dacă jocul pare mult schimbat în bine faţă de sezonul trecut, elevii lui “Săpăligă” trebuie să se mizeze pe duelurile cu echipele mai slab cotate pentru a-şi asigura un loc călduţ la mijlocul clasamentului. Un obiectiv mai îndrăzneţ ar fi, cu siguranţă, prea mult pentru valoarea lotului grupării de pe litoral.

Au evoluat - FC Farul (antrenor Ion Marin): Vlas - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Maxim - Cruceru - Băcilă (60 Chico), Rusmir (76 L. Pîrvu), Voiculeţ, Gerlem - Gosic (79 Fatai); Rapid (antrenor Jose Peseiro): Andrade - Maftei, R. Fernandes, M. Constantin, Bozovici - J. Paolo, C. Lazăr - J. Cesar, Spadacio (80 N. Grigore), Cesinha (72 Herea) - Boya (87 Răduţă). Au arbitrat: Teodor Crăciunescu (Rm. Vîlcea) - Miklos Nagy (Cluj) şi Traian Marchiş (Baia Mare). Marcator: Spadacio 13, 62. Cartonaşe galbene: Maxim, I. Barbu, Farmache / Maftei. Spectatori: 8.000.

Ion Marin: “Atît a putut Farul”

La final, antrenorul Farului a recunoscut superioritatea rapidiştilor şi le-a cerut elevilor săi să muncească mai mult. “În seara asta, Farul atît a putut. A fost un meci care ne-a arătat că mai avem mult de muncit. Diferenţa în acest meci au făcut-o cei patru jucători de atac ai Rapidului plus Lazăr, un mijlocaş extraordinar. În prima repriză am jucat slab, în a doua am început mai bine, dar, din păcate, contrar cursului jocului, am primit golul doi. Am avut şi două ocazii imense, şi, dacă înscriam, era cu totul altceva. Puteam să terminăm şi la egalitate, 2-2, dar repet: trebuie să fim mai modeşti şi să muncim mai mult, pentru că mai avem multe de făcut. Oricum, Farul arată altceva faţă de ce am jucat în campionatul trecut”, a spus ”Săpăligă”. De partea cealaltă, Jose Peseiro i-a lăudat pe constănţeni, adăugînd însă că echipa sa a fost clar mai bună. “Am avut un meci dificil, iar Farul este o echipă bună. Am reuşit să marcăm repede, dar adversarul a reacţionat rapid şi a pus presiune. După pauză, am dominat şi ne-am creat multe ocazii de gol. Cred că rezultatul este corect pentru că echipa mea a fost mai bună”, a spus portughezul. Tehnicianul Rapidului i-a cerut scuze centralul Teodor Crăciunescu pentru izbucnirile nervoase din timpul partidei. Peseiro a vociferat pe parcursul jocului, nemulţumit de deciziile arbitrului, motiv pentru care a şi fost trimis în tribună, în min. 65.