Prea multele mici patrii, marea teamă a Europei

Încetul cu încetul, Uniunea Europeană pare să devină un concept gol de conţinut. Ieşirea Marii Britanii a fost doar începutul, căci acum Catalonia vrea să întărească precedentul. Președintele Parlamentului European (PE), italianul Antonio Tajani, a estimat că Europa trebuie să se teamă de înmulțirea micilor patrii, mai ales în acest moment, în care Catalonia luptă pentru independența sa și în regiunile italiene Lombardia și Veneto are loc duminică un referendum pentru o mai mare autonomie, relatează AFP. „Europa trebuie, desigur, să se teamă de înmulțirea micilor patrii”, a declarat Tajani într-un interviu publicat duminică în cotidianul „Il Messaggero“ din Roma. „De aceea, nimeni din Europa nu are intenția de a recunoaște Catalonia ca stat independent”, a subliniat președintele PE. „Chiar și Theresa May (premierul britanic), în plin Brexit, a spus că Regatul Unit nu va recunoaște niciodată Catalonia”, a adăugat el.

Potrivit declarațiilor lui Tajani, „Spania este, prin istoria sa, un stat unitar, cu numeroase comunități autonome, cu populații diverse, care vorbesc limbi diferite, dar care sunt un stat unitar”.

Tajani, care aparține Grupului PPE (dreapta), face o distincție între referendumul din Catalonia și cel din Lombardia și Veneto, două regiuni italiene care votează duminică în cadrul unui referendum pentru o mai mare autonomie. „În primul rând, cele două referendumuri (din Lombardia și din Veneto) sunt legitime, ceea ce n-a fost cazul în Catalonia. Apoi, referendumul din Catalonia era pentru independență, în timp ce Lombardia și Veneto cer mai multă autonomie'', a declarat Tajani, avertizând: „Atenție, a nu se interpreta referendumurile de duminică drept începutul unui sezon separatist”.

„În Spania nu este vorba de autonomie, ci de proclamarea independenței - în contradicție cu statul de drept și împotriva Constituției spaniole -, care este rezultatul unui referendum ilegal, promovat încălcând regulile autonomiei catalane”, a conchis președintele PE.