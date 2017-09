Prea mulți apicultori, prea puțini bani

PREA MULTE CERERI? Sprijinul financiar solicitat în acest an de apicultorii români prin Programul Național Apicol (PNA) se ridică la 45 milioane lei, cu aproape 41% mai mult decât plafonul prevăzut pentru 2017, în timp ce numărul cererilor eligibile a crescut cu 30% față de anul trecut, până la 4.587, potrivit datelor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). „Ținând cont că sunt depuse cu peste 30% mai multe cereri față de anul trecut, sumele pentru fiecare apicultor vor fi mai mici, ca să ne încadrăm în plafon, dar și așa cred că este un ajutor pentru ei“, spune șeful direcției Măsuri de Piață și Comerț Exterior din cadrul APIA, Adrian Sava. La rândul său, directorul Agenției Naționale pentru Zootehnie (ANZ), Lelior Iacob, punctează că a fost finalizat controlul tuturor cererilor depuse, așa că banii vor ajunge la apicultori începând cu 15 octombrie - „În acest an am observat o creștere a stupinelor ecologice, chiar dacă în cazul lor tratamentele aplicate sunt diferite; și asta fiindcă prețurile obținute pentru mierea ecologică sunt mult mai bune“. Șeful ANZ a mai cerut apicultorilor români să facă o analiză a mortalității din sector, pe fiecare zonă în parte - „Știm că au fost probleme mari în nordul și nord-estul țării, la Iași, dar încă nu am primit vreo situație, nici de la apicultori, nici de la direcțiile agricole, ca să putem avea o imagine asupra pierderilor suferite. Nu cred că ar trebui să fie mai mari, dacă apicultorii își fac tratamentele la timp și în mod adecvat“.

DOI ANI DE SPRIJIN În perioada 2017 - 2019, România beneficiază de 21,5 milioane euro pentru Programul Național Apicol (PNA), în creștere cu 7,2% față de alocarea din 2014 - 2016. Comisia Europeană participă la finanțarea acțiunilor din program, cu 50% din cheltuielile efectuate de România, excluzând TVA. PNA 2017-2019 se adresează atât apicultorilor care dețin până la 75 de familii de albine, cât și celor care dețin peste 75, dar cu condiții diferite de eligibilitate, și vizează măsuri precum achiziția de medicamente, de familii de albine, de mătci ori de utilaje specifice. România produce anual circa 22.000 de tone de miere, clasându-se pe locul patru în Europa, iar efectivele au atins un vârf de 1,47 milioane de familii de albine. La nivel național sunt înregistrați în jur de 40.000 de apicultori, peste 60% dintre ei fiind membri ai ACA, cu 900.000 de familii de albine.