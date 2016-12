Prea mulţi obezi

Sunt studii care arată că România are o prevalenţă a obezităţii sub 10%, iar nivelul activităţilor fizice este mult sub media europeană - 19% dintre români fac mişcare în mod regulat faţă de media europeană care este 27%. Medicii spun că numărul persoanelor obeze a crescut îngrijorător, poate peste 30%. „Românii au obiceiuri alimentare care încă mai includ prăjeli, multe grăsimi, în plus se adaugă şi sărăcia, care îi determină pe oameni, mai ales în rural, să consume alimente nesănătoase bazate în principal pe carbohidraţi şi mai puţine proteine, legume, fructe”, explică prof. dr. Iulian Mincu de la Institutul de Boli de Nutritie si Metabolice „N. Păulescu”.