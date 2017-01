Prea mulţi revoluţionari de carton

Prezent la Constanţa, la inaugurarea ultimului bloc din prima etapă de construcţie a Campusului Social „Henri Coandă”, premierul Victor Ponta a fost abordat de câteva persoane care s-au recomandat ca fiind revoluţionari constănţeni, care au cerut atât premierului, cât şi ministrului Apărării, Mircea Duşa, avantaje financiare. Premierul nu a evitat discuţiile cu aceştia, oferindu-le un răspuns foarte clar. „N-au fost 24.000 de oameni acum 24 de ani care să lupte cu Ceauşescu. Au fost o mie-două. Eu nu dau bani la impostori. Să-şi facă curat, să-i elimine pe impostori. Nu pot eu să mă bag şi să fac curat în ograda lor. Am ieşit şi eu pe stradă, cum a ieşit probabil şi Radu Mazăre, nu ca să ne dea cineva bani, ci pentru că am vrut să scăpăm de Ceauşescu. Cei care, într-adevăr, au fost pe stradă şi şi-au pus viaţa în pericol, pentru aceia sigur că dăm bani, dar în ultimii ani, din considerente politice, asociaţiile de revoluţionari s-au umflat cu mii de impostori. Îmi cereţi să iau banii de la oameni amărâţi şi să-i dau celor care sunt sănătoşi, în putere, care sunt buni de proteste? Niciodată! Nu cred că e corect să plătim din banii publici revoluţionari de-ăştia care s-au descoperit că-s revoluţionari abia după 2005. Când rămân atâţia câţi au fost cu adevărat, atunci da, le dăm bani”, a declarat premierul Victor Ponta. Şi la Constanţa, problemele privind revoluţionarii de carton sunt vechi şi îndelung dezbătute. La fel de vechi şi de multe sunt şi discuţiile purtate între reprezentanţi ai revoluţionarilor şi autorităţi. Tensiunile, generate probabil de atitudinea invazivă etalată de revoluţionari, au guvernat şi întâlnirea de sâmbătă, când, alături de Ponta, a fost abordat şi primarul Radu Mazăre, chiar înainte de inaugurarea din „Henri Coandă“. A avut loc o dispută verbală în care revoluţionarii au refuzat o întâlnire post-inaugurare, pentru dezbateri, cu primarul Constanţei. Presărată cu impresii ale revoluţionarilor conform cărora nevoiaşii mai pot aştepta, disputa s-a încheiat cu replici dure privind cine şi cum a participat la Revoluţie. Unul dintre argumente, legat de faptul că unii oameni şi-au pus viaţa în pericol în 1989, l-a făcut pe Mazăre să răspundă tăios: „Am fost şi eu la Revoluţie. Am fost cu puşca la Casa Albă! Nu ţi-e ruşine? Milogule!“.