Prea puţine locuinţe asigurate!

În România, doar 14% din locuinţe sînt asigurate. Din cele 8 milioane de locuinţe, sînt asigurate doar 1.120.000, iar în mediul rural, numărul locuinţelor asigurate nu depăşeşte 100.000. Deşi în creştere de la an la an, cifra asigurărilor rămîne mică pe segmentul locuinţe. Motivul care explică neglijenţa proprietarilor este faptul că o astfel de poliţă este considerată o cheltuială în plus. Chiar dacă nu este un produs scump, raportat la acoperirea de risc pe care o oferă, asigurarea devine o soluţie numai la apariţia evenimentelor nedorite: inundaţii, alunecări de teren sau grindină. În caz de daună totală, precum inundaţiile catastrofale, asigurătorii pun la dispoziţia asiguraţilor, chiar şi în trei zile, un avans. \"După ce aveţi avizul că este o daună care se încadrează, deci este o inundaţie, se deschide dosarul de daună, se aduc actele şi puteţi primi un avans pentru a începe reparaţiile, pînă la devizul final\", a declarat directorul executiv al Generali Asigurări, Adrian Marin. Asigurătorul plăteşte suma asigurată fără a depăşi valoarea reală a bunului la momentul respectiv. Alegerea asigurării „la valoare reală“ implică, în caz de daună parţială, diminuarea despăgubirii chiar cu 25%. Forma de asigurare recomandată de specialişti este cea „la valoare de nou“. \"Spre exemplu, dacă cineva are o casă pe care a asigurat-o cu 100 de mii de euro, eu îi voi plăti 100 de mii de euro doar dacă valoarea bunului este de 100 de mii de euro. Dacă bunul a fost de 80 de mii de euro, sînt obligat, conform legii, să mă opresc la limita valorii bunului din momentul daunei\", a adăugat Adrian Marin. Acoperirea standard include riscuri precum incendiu, trăsnet, explozie, căderea aparatelor de zbor, daune cauzate bunurilor asigurate de emanaţii de fum, gaz etc. Acoperirea medie oferă în plus acoperire de risc pentru furtună, uragan, vijelie, tornadă, ploaie torenţială, grindină, avalanşă de zăpadă, furt, vandalism, greve sau tulburări civile. Asigurarea completă acoperă riscurile considerate catastrofice, precum cutremur de pămînt, inundaţii şi aluviuni, fenomene atmosferice, prăbuşirea terenului. Prima de asigurare a unui apartament în valoare de 100.000 de euro poate varia între 100 şi 150 de euro pe an, iar pentru asigurarea bunurilor în valoare de 10.000 de euro, costul poate atinge 40 de euro pe an. Proiectul de lege privind asigurările obligatorii se află din septembrie 2007 la Parlament. Legea nu a intrat încă în vigoare, deşi se anunţase că va fi gata începînd de anul acesta. Proiectul prevede ca persoanele fizice şi firmele să îşi asigure obligatoriu locuinţele împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor. Limita este de 20.000 de euro, cu plata integrală a unei prime anuale de 10-20 de euro.