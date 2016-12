Prea puţini părinţi îşi vaccinează copiii!

În Săptămâna Internaţională a Vaccinării (22-28 aprilie), specialiştii Societăţii Române de Pediatrie (SRP) subliniază importanţa vaccinării, în contextul în care „acoperirea vaccinală scade îngrijorător, în timp ce incidenţa bolilor creşte”. „Imunizarea are un rol vital în prevenirea bolilor şi protejarea vieţii copiilor”, potrivit specialiştilor SRP. Ei completează că vaccinarea rămâne, în continuare, cea mai eficientă metodă de prevenire a bolilor infecţioase.

LA NIVEL MONDIAL, VACCINAREA SALVEAZĂ PESTE 3 MILIOANE DE VIEŢI ÎN FIECARE AN. ŞI ÎN 2013, ROMÂNIA CONTINUĂ SĂ AIBĂ CEA MAI RIDICATĂ RATĂ A MORTALITĂŢII INFANTILE DIN UE, LA COPII DE PÂNĂ ÎN 5 ANI.

Cele mai recente date publicate (în noiembrie 2012) arată că rata de vaccinare în România se situează mult sub pragul de 95%, recomandat la nivel internaţional de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS). Astfel, vaccinarea în România a scăzut constant, de la an la an, la toate vaccinurile incluse în Programul Naţional de Imunizare, cu excepţia celui făcut direct în maternitate, ajungând în 2011 la valori îngrijorătoare, potrivit SRP. Astfel, una dintre cele mai scăzute acoperiri vaccinale în 2011 a fost de numai 74,9% la vaccinul anti rubeolă - oreion - rujeolă (ROR), iar în 2010, chiar mai mică de 60%, cu mult sub pragul recomandat la nivel global. „De asemenea, acoperirea vaccinală a coborât la nivelul de 89% şi la vaccinările împotriva poliomielitei, o boală care poate duce la paralizie, difterie-tetanos-pertussis (tuse convulsivă) şi Hib - o infecţie care poate fi fatală la copiii de vârste mici sau care poate lăsa sechele severe”, explică medicii pediatri.

SRP, ALĂTURI DE OMS, SUBLINIAZĂ CĂ BOLILE ERADICATE (CUM ESTE POLIOMIELITA ÎN EUROPA) ORI EPIDEMIILE, AR PUTEA REVENI, DACĂ SCHEMELE DE VACCINARE SE ÎNTRERUP SAU RĂMÂN INCOMPLETE.

Totodată, în timp ce acoperirea vaccinală în România este în scădere, incidenţa bolilor prevenibile înregistrează creşteri alarmante. De exemplu, în 2012-2013, România înregistrează cea mai ridicată rată de incidenţă a rubeolei din toată Europa, de 27 de ori mai mare decât media europeană. De asemenea, România ocupă locul 2 în Europa privind incidenţa rujeolei (pojarului), o boală care poate fi prevenită prin vaccinare, depăşind de peste 7 ori rata medie europeană. „Mai mult, în ianuarie 2013, România a înregistrat cele mai multe cazuri de pojar din întreaga Europa. În contrast, în Bulgaria, un singur copil a fost diagnosticat cu această boală, în aceeaşi perioadă, în decurs de un an. În fiecare zi, la nivel mondial, pojarul provoacă moartea a 450 de copii şi reprezintă principala cauză a deceselor provocate de bolile prevenibile prin vaccinare”, potrivit unui raport al SRP. „Atitudinea preventivă în bolile copilăriei este benefică pentru copii, familie şi spitale. România se află pe primul loc în Europa privind mortalitatea la grupa de vârstă 0-5 ani, iar morbiditatea prin boli respiratorii, digestive şi deseori cutanate, aglomerează cabinetele de specialitate şi spitalele în sezonul rece cu riscuri majore de intercontaminare. Extinderea vaccinărilor peste programul naţional de vaccinare obligatoriu este o şansă reală de ameliorare a calităţii vieţii copiilor. Educaţia familiilor, a personalului mediu în legătură cu aceste beneficii este esenţială pentru progres în acest domeniu”, a declarat preşedintele SRP, prof. dr. Marin Burlea. La rândul său, reprezentantul OMS în România, Victor Olsavszky, a declarat că „lumea este mai aproape de eradicarea poliomielitei decât oricând înainte”. „Poliomielita este încă endemică în doar trei ţări (Afganistan, Nigeria, Pakistan). Eradicarea poliomielitei va salva o valoare estimată de 50 miliarde de dolari în următorii 20 de ani, mai ales în ţările în curs de dezvoltare. Efortul global de eradicare a poliomielitei a salvat 10 de milioane de oameni de la paralizie. Mari progrese au fost realizate în ultimii ani, inclusiv în România, prin introducerea vaccinului hepatitic B, care protejează împotriva bolilor de ficat (acesta a fost introdus în 190 de ţări până la sfârşitul lui 2011), şi Haemophilus influenzae tip b, care protejează împotriva unor forme de meningită şi pneumonie (acesta a fost introdus în 177 de ţări până la sfârşitul anului 2011)”, spune expertul OMS.

Atenţionări OMS

Potrivit OMS, numai într-un singur an, 1,5 milioane de copii au murit din cauza unor boli care ar fi putut fi prevenite prin vaccinare. Din păcate, statisticile arată că, şi în 2013, România continuă să aibă cea mai ridicată rată a mortalităţii infantile din UE la copiii de până în 5 ani. SRP recomandă imunizarea copiilor împotriva tuturor bolilor infecţioase prevenibile, atât cu vaccinurile cuprinse în Programul Naţional de Imunizare, cât şi cu cele împotriva infecţiei cu rotavirus, varicelei sau a bolilor pneumococice. OMS atrage atenţia că 32% din decesele provocate de bolile ce puteau fi evitate prin vaccinare sunt cauzate de bolile pneumococice, în timp ce infecţiile cu rotavirus sunt responsabile pentru 30% din decese.