Predare de... Brexit la Londra

David Cameron e istorie, începând din data de 13 iulie a anului de grație 2016, o istorie care ne-a cam zgâlțâit pe toți din... rutina hamsterului pe rotiță, întrucât ieșirea Marii Britanii din UE, decisă prin referendumul organizat cu aroganță de novice de numitul Cameron, nu e o glumă. După ce visul unora a devenit realitatea de coșmar a celorlalți, circa patru milioane de britanici s-au mobilizat și au semnat o petiție de repetare a referendumului, mulți argumentând că nici nu au știut ce au votat!

Acum că și-a luat de-o grijă și a demisionat, în urma lui venind Theresa May, David Cameron i-a cerut acesteia, miercuri, la predarea atribuțiilor de premier, să poziționeze Marea Britanie cât mai aproape de UE. Cameron promite, probabil în numele Theresei May, că Guvernul conservator al Marii Britanii va depune eforturi pentru a oferi cât mai multe drepturi cetăţenilor UE care vor rămâne în Marea Britanie, dar decizia va fi luată în funcţie de situaţia cetăţenilor britanici în spaţiul comunitar. Întrebat de un parlamentar, miercuri, în cursul ultimei sale prezenţe în Parlament, dacă cetăţenii europeni riscă să fie deportaţi sau să li se retragă permisele de rezidenţă în Marea Britanie, David Cameron a răspuns că nu există niciun risc să se întâmple aceste lucruri. ”Depunem eforturi pentru a oferi garanţii că drepturile cetăţenilor UE din Marea Britanie vor fi respectate, ale tuturor celor care au venit aici. Singura situaţie în care aş vedea ca viitorul guvern să suspende aceste garanţii ar fi dacă drepturile cetăţenilor britanici din ţări europene nu ar fi respectate. Cred că este important să avem reciprocitate”, a subliniat Cameron.

Între timp, Camera Comunelor a decis să organizeze o dezbatere pe tema petiţiei privind organizarea unui nou referendum privind apartenenţa Marii Britanii la UE, dar o eventuală decizie va fi în resortul Guvernului de la Londra, informează Sky News. Dezbaterea va avea loc pe 5 septembrie, în contextul în care peste patru milioane de britanici au solicitat organizarea unui nou referendum. ”Comisia pentru Petiţii vrea să transmită foarte clar că, prin programarea acestei dezbateri, nu se susţine în mod automat convocarea unui nou referendum. Dezbaterea le va permite deputaţilor să prezinte punctele de vedere din circumscripţiile pe care le reprezintă. La finalul dezbaterii, un membru al Guvernului va răspunde întrebărilor formulate”, precizează instituţia.

Theresa May, instalată miercuri în funcţia de premier, a semnalat că nu va organiza un nou referendum pe tema apartenenţei Marii Britanii la Uniunea Europeană. În schimb, ministrul austriac al Finanțelor, Hans Jorg Schelling, crede că noul premier al Marii Britanii trebuie să evite ieşirea ţării din UE. El a îndemnat-o pe Theresa May să ia o decizie rapidă, ţinând cont de impactul economic asupra Londrei, informează ”The Independent”. ”Unii britanici se întreabă dacă este sau nu vina lor. Dar a fost o decizie a cetăţenilor britanici. Dacă observăm situaţia din alte ţări, deciziile de acest fel pot fi schimbate de Parlament. Sper că înţelepciunea parlamentarilor va oferi o nouă linie decizională pentru a nu permite ieşirea ţării din UE”, a subliniat Schelling. Săptămâna trecută, Hans Jörg Schelling afirma că Marea Britanie nu va părăsi UE, în pofida referendumului. Teoretic, Parlamentul britanic poate bloca decizia cetăţenilor privind ieşirea din UE întrucât aplicarea rezultatului referendumului nu are caracter obligatoriu.