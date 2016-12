Predarea plurilingvismului și interculturalității, la ”Ovidius”

Centrul de cercetare în limbi și literaturi romanice (LiLiRo) al Facultății de Litere din Universitatea „Ovidius” din Constanța organizează pe 2 aprilie o zi de studiu pe tema „Predarea plurilingvismului și a interculturalității la nivel universitar”. Această zi de studiu se înscrie în seria preocupărilor de didactică universitară manifestate timp de douăzeci de ani (1993 - 2013) prin Seminarul de Didactică universitară și prin apariția revistei „Recherches ACLIF” (Asociația Cercetătorilor de lingvistică franceză). Manifestarea are un multiplu caracter inovator, dat fiind că în tradiția comunicării științifice din România nu există obișnuința zilelor „de studiu” sau „de reflecție” ca în spațiul universitar francofon. De asemenea, reuniunea va aduce la aceeași masă atât specialiști ai cercetării și ai predării la nivel universitar, cât și beneficiarii, foști și actuali masteranzi. În acest fel se poate realiza o analiză a cerințelor și a oportunităților, dar și a limitelor aplicabilității demersurilor didactice. La lucrări va participa și un reprezentant AUF-BECO (Bureau de l’Europe Centrale et Orientale), deoarece Masteratul de didactică a plurilingvismului beneficiază în acest de an de suport financiar din partea AUF pentru colaborare cu universitățile din Tours și Grenoble, ceea ce permite deplasarea profesorilor-cercetători străini, dar și acordarea de două burse de formare la universitățile respective. La Ziua de studiu și-au anunțat participarea: profesorul invitat la Universitatea Galatasaray, specialist în științele comunicării și director al revistei electronice „Signes, discours et sociétés”, Michel Bourse, profesorul-cercetător la Laboratorul de lingvistică și didactică a limbilor străine și materne, Universitatea din Grenoble, Christian Degache, conferențiar la Universitatea Sorbonne Nouvelle, membră a laboratorului de Didactica limbilor, textelor și culturilor de la Université Sorbonne Nouvelle, Stephanie Galligani, și conferențiar la Universitatea Galatasaray din Istanbul, membră a colectivului știintific și de redacție al revistei „Signes, discours et sociétés”, Halime Yücel. Detalii despre organizare și persoane de contact se găsesc pe site-ul Facultății de Litere (http://litere.univ-ovidius.ro/).