Predoiu așteaptă la cotitură

CANDIDATURI Astăzi este ziua în care ar trebui să aflăm numele prezidențiabilului ACL - noua alianță dintre PNL și PDL. Cel puțin așa promiteau liderii celor două partide, în urmă cu câteva săptămâni. Se pare însă că bătălia internă pentru desemnarea candidatului este departe de a fi încheiată, pentru că atât liberalul Klaus Iohannis, cât și democrat liberalul Cătălin Predoiu își doresc să reprezinte ACL în cursa pentru Cotroceni. Interesant este că în această luptă doresc să mai intre Monica Macovei și Mihai-Răzvan Ungureanu (ambii PDL), însă fără a avea prea mari șanse. Așa că lupta se va da între Iohannis și Predoiu. Interesant este că pedelistul așteaptă la cotitură ca neamțul să-și frângă gâtul. Adică, se bazează foarte mult pe faptul că primarul Sibiului ar putea fi declarat incompatibil, într-un proces pe care acesta îl are cu ANI și care, odată pierdut, îl pune pe Iohannis în imposibilitatea de a candida timp de trei ani. În această idee, Cătălin Predoiu a declarat, într-un interviu pentru DC News, că are anumite îngrijorări cu privire la candidatura lui Klaus Iohannis, din cauza Agenției Naționale de Integritate, care a constatat că primarul Sibiului s-a aflat în incompatibilitate. ”Decizia politică implică responsabilitate politică. Eu voi spune ce am de spus în alianță”, a punctat Predoiu. Întrebat cine răspunde dacă verdictul defavorabil ar fi dat după alegeri, fostul ministru al Justiției a afirmat că ”e important să avem lămurite toate riscurile”. Predoiu s-a referit și la avantajul pe care îl are în fața lui Iohannis. ”Președintele PDL, Vasile Blaga, a declarat public faptul că la această oră sunt cel mai bine plasat membru PDL în sondaje. Sunt peste scorul PDL la europarlamentare. Prezint avantajul experienței de ani de zile în ”inima statului”, membru în Guvern, CSAT și CSM”, a spus democrat liberalul.

Candidatul ACL va fi stabilit după efectuarea unor sondaje de opinie, comandate atât de PNL, cât și de PDL. Însă unii dintre liderii celor două formațiuni tratează cu lejeritate acuratețea acestor sondaje. Printre aceștia se numără secretarul general al PNL, Marian Petrache, care a declarat, ieri, că nu este necesară o ”acurateţe aşa de mare” la sondajul de opinie în baza căruia va fi desemnat candidatul susţinut de PNL şi PDL, Petrache precizând că ideea este de a-l alege pe cel care are o şansă în plus. Petrache a precizat că atât sondajul PNL, cât şi al PDL sunt în lucru, fiind în faza de culegere a datelor, şi a arătat că anunţul oficial privind desemnarea prezidenţiabilului va fi făcut probabil în 7 sau 8 august. ”Anunţul oficial a fost cu 5 august, dar se va întârzia pentru că au mai fost discuţii legate de metodologia de lucru”, a conchis liberalul.