Predoiu, gluma PDL pentru candidatura la prezidenţiale

Când am ascultat pentru prima dată ce urmează să scriu, am bufnit în râs. Încă mi-e greu să mă opresc. Îmi vine să desenez doar emoticoane cu tăvălici şi, ca în şcoala generală, să pun semnul plus între două cuvinte urmate de un egal şi „love“. Cătălin Predoiu + candidatura la prezidenţiale = Love. Cum să nu râzi? Eu râd, însă PDL îl consideră pe Cătălin Predoiu o variantă ce va fi luată în calcul pentru o eventuală candidatură pentru alegerile prezidenţiale. Totuşi, cine este Cătălin Predoiu? Are un CV impresionant, a fost ministru al Justiţiei în mai multe guverne, însă el s-a remarcat drept portavoce a lui Traian Băsescu. Asta ne face să credem şi să spunem că Predoiu în calitate de candidat din partea PDL la alegerile prezidenţiale este doar o glumă proastă. Sau, poate, e strategia lui Traian Băsescu pentru a se asigura că cel care va candida din partea unei alte formaţiuni, pe care el o susţine, va avea mai multe şanse de reuşită. Mai exact, vrea să se asigure că nici măcar pedeliştii nu-l vor vota. Poate că mă înşel. Tot ce am spus până acum sunt pure supoziţii, bazate însă pe mutările anterioare ale aceloraşi personaje de pe scena politică mioritică. Revenind la declaraţiile de la care am pornit, trebuie să spunem că afirmaţiile privind eventuala candidatură a lui Predoiu au venit din partea preşedintelui PDL, Vasile Blaga. „Cred că Predoiu ar fi o variantă valabilă pentru prezidenţiale şi cred că în fiecare zi care trece se validează ca om politic serios. El a fost tehnocrat apreciat, dar creşte tot mai mult ca om politic“, a spus Blaga. El a adăugat că Predoiu nu şi-a anunţat încă intenţia de a se înscrie în competiţia internă. Întrebat şi dacă Elena Udrea ar fi un candidat bun pentru prezidenţiale, Blaga a răspuns: „Nu decid eu, decid colegii. E o mare responsabilitate să te înscrii într-o astfel de competiţie“. Şi nici măcar nu i se termină numele în „escu“...