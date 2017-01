Predoiu îl vrea pe Morar la DNA după ce acum şase luni a încercat să îl demită

Daniel Morar este, începînd de miercuri, „formula cea mai potrivită pentru eradicarea corupţiei”, potrivit ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu, acelaşi care, în urmă cu şase luni, o propunea la conducerea DNA pe procuroarea Monica Şerbănescu, deţinătoarea „unui CV impresionant”. „Cred şi doresc să atingem atît dezideratul creşterii credibilităţii şi eficienţei acţiunii DNA, cît si valorificarea experienţei actualului procuror şef DNA, prin numirea sa într-un post cheie pentru reforma justiţiei şi lupta anticorupţie sau păstrarea sa în conducerea instituţiei”, afirma, în 11 august 2008, Cătălin Predoiu, ministru liberal al Justiţiei, solicitînd Consiliului Superior al Magistraturii schimbarea lui Daniel Morar. Anul trecut, de pe baricada liberală, la şase luni de la preluarea mandatului de ministru, Cătălin Predoiu spunea că opiniile exprimate faţă de conducerea DNA indicau o polarizare a poziţiilor „în favoarea şi împotriva propunerii” ca procurorul şef Daniel Morar să primească un nou mandat. „Opiniile exprimate au fost fundamentate pe diverse motive politice, tehnice sau care ţin de moralitate şi de perspective ale statului de drept în România, luptei anticorupţie şi protecţiei drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor”, susţinea Predoiu. El se declara convins că aceste opinii, chiar şi cele mai vehemente, exprimau dorinţa de reformă a justiţiei şi de eficientizare a activităţii DNA. Astfel, Predoiu îl propunea pe Daniel Morar pentru funcţia de Înalt reprezentant al Ministerului Justiţiei la Bruxelles, pe probleme speciale, reforma justiţiei şi lupta anticorupţie sau pentru funcţia de adjunct al procurorului şef al DNA. Iată că acum, după şase luni, timp în care a părăsit PNL, Cătălin Predoiu s-a răzgîndit şi în privinţa schimbării de la DNA. „Faptul că, în urmă cu cîteva luni, am propus o altă viziune pentru conducerea DNA, aş vrea să subliniez că şi în acea formulă de conducere a DNA, pe care nu aţi agreat-o, domnul Morar era prezent pe o poziţie foarte importantă şi am spus acum, cînd am reevaluat situaţia şi am trecut în revistă posibilităţile pe care le-am înţeles pentru conducerea actuală, că mă voi exprima dacă o să ajung să îl propun pe Morar\", a spus Predoiu. Ministrul Justiţiei a menţionat că Daniel Morar „este formula cea mai potrivită pentru eradicarea corupţiei\", arătînd că este un fenomen de foarte mare importanţă care nu permite României să fie pe poziţie de egalitate cu celelalte ţări ale Uniunii Europene. În toată această ecuaţie, pragmaticul Consiliu Superior al Magistraturii a decis, cu unanimitate de voturi, ca Daniel Morar să rămînă, avînd în vedere \"anul dificil\", respectiv ridicarea monitorizării de pe justiţie de către Comisia Europeană. La audierile de miercuri din CSM au participat şi reprezentanţi ai Comisiei Europene, dar şi ai societăţii civile, precum Laura Ştefan de la Freedom House (fost consilier al Monicăi Macovei), nelipsită de la orice tentativă de a-l schimba pe Daniel Morar. Probabil calculul privind menţinerea lui Morar la DNA ar fi eventualul capital cîştigat la Bruxelles de către Predoiu în tabăra celor care ar gira îndeplinirea condiţionalităţilor României.