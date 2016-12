Predoiu neagă că i s-a oferit postul de premier

Pentru funcţia de premier se vehicula, încă de zilele trecute, şi numele ministrului Justiţiei, Cătălin Predoiu. Însă politicianul a negat zvonurile, lămurind că nu i s-a oferit postul de premier în locul lui Emil Boc şi nici nu ia în calcul posibilitatea să accepte să devină şef al Executivului. \"Am observat şi eu aceste discuţii în ultimele două-trei zile. Consider că e o simplă speculaţie de presă, nu are niciun fel de bază în realitate\", a susţinut Predoiu, apreciind că poziţia de premier este mult mai complexă decât funcţia de ministru al Justiţiei, iar el a rămas în alt Guvern pentru a-şi continua proiectul Codurilor. \"Din păcate, discuţiile din politică se concentrează prea mult pe persoane şi funcţii, fie lupte între persoane şi orgolii, ambiţii, bătălii pentru diverse poziţii. Nu numai în ierarhia puterii, dar şi în cea a opoziţiei. Asta este chiar şi mai amuzant. Cred că ar trebui să inversăm ordinea priorităţilor şi să dăm programelor întâietate şi să ne concentrăm pe agende care sunt şi pentru cetăţeni şi mai puţin pentru establishmentul politic\", crede ministrul Justiţiei.