Predoiu, taxat de magistraţi pentru atitudinea incorectă faţă de ei

Asociaţia Magistraţilor din România (AMR), Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR), Asociaţia Procurorilor din România (APR) şi Reţeaua Naţională a Adunărilor Generale ale Judecătorilor (RNAGJ), constituite în Forumul Asociaţiilor Profesionale pentru o Magistratură Europeană în România arată că „în mod incorect, ministrul Justiţiei a declarat că nu se poate negocia cu magistraţii, acuzaţi de a se fi situat pe o poziţie de forţă”. Reprezentanţii magistraţilor spun că Predoiu nu a fost mandatat să negocieze cu ei, ci trebuie doar să tramsmită premierului Emil Boc doleanţele lor. „Prin urmare nu s-a dorit decît a se marca public o falsă deschidere a Guvernului pentru negociere şi o dezinformare, atîta vreme cît au fost trecute sub tăcere propunerile avansate de magistraţi pentru a se debloca situaţia de criză”, au susţinut reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale magistraţilor. De asemenea, judecătorii şi procurorii îşi exprimă nemulţumirea faţă de refuzul premierului de a se întîlni cu magistraţii din moment ce are disponibilitatea de a discuta cu sindicatele. La sfîrşitul săptămînii, ministrul Justiţiei, declara, după întîlnirea cu reprezentanţii magistraţilor, că Guvernul nu va negocia sub presiune, acuzînd liderii magistraţilor că au ajuns prea departe, „împingînd limitele”, iar pe membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) că nu au dat un semnal de încetare a protestelor. Predoiu a mai declarat că a stabilit cu magistraţii şi cu reprezentanţii CSM un calendar al discuţiilor pentru problemele pe termen lung, altele decît Legea unică de salarizare, pentru a ajunge la un acord în privinţa acestora.