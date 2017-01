Predoiu vrea mai multe investiţii în dotarea instanţelor

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, consideră că bugetul alocat sistemului judiciar este structurat greşit, în condiţiile în care „majoritatea resurselor se duc către fonduri salariale”, în loc să se investească mai mult în dotarea instanţelor. „Acum au descoperit şi judecătorul din România, şi procurorul din România că important nu e numai să ai salariu mare, dar e importat să lucrezi şi în condiţii care să-ţi permită performanţă, pentru că patru oameni într-un birou dau o anumită performanţă, doi oameni într-un birou dau o altă performanţă”, a declarat ministrul Justiţiei. Ministrul Cătălin Predoiu a mai spus că, în ultimii opt ani, bugetele alocate justiţiei au crescut, însă majoritatea resurselor au mers către fondurile salariale. „Trebuie să schimbăm această proporţie, trebuie să investim în logistica din justiţie, în primul rînd, pentru că nivelul salarial, mai ales după ultimele evoluţii în acest domeniu şi prevederile proiectului Legii salarizării unitare, după părerea mea, este acceptabil, ca să nu spun bun, dar acum trebuie să investim mai mult în logistică”, a adăugat ministrul. Ministrul Justiţiei a precizat că a auzit săptămîna trecută două semnale foarte importante, unul din partea preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) şi altul din partea asociaţiilor profesionale, care îndeamnă către reluarea activităţii judecătoreşti, păstrînd dialogul cu celelalte puteri pentru rezolvarea problemelor de logistică. „Cred că trebuie să depăşim momentul, să ne reluăm activitatea şi, vă asigur, aceeaşi intransigenţă pe care o am faţă de magistraţi, atunci cînd spun: nu era cazul să se blocheze activitatea din justiţie, o s-o am şi către politicieni, spunîndu-le: trebuie să vă îndreptaţi atenţia cu prioritate spre acest domeniu”, a mai declarat ministrul Justiţiei. Instanţele au început de joi, 24 septembrie, după semnarea principiilor Pactului pentru Justiţie, să convoace adunările generale ale judecătorilor, unele hotărînd, deja, suspendarea protestului, printre care Tribunalul şi Curtea de Apel Constanţa. Noi decizii se aşteaptă luni, 28 septembrie, cînd vor avea loc alte adunări generale.