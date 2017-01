Prefectul Brăiloiu cere deconcentratelor aplicarea corectă a programului de guvernare

Noul prefectul al Constanţei, Tit-Liviu Brăiloiu, s-a întîlnit, ieri, la sediul Prefecturii, într-o primă şedinţă de lucru, cu şefii serviciilor publice deconcentrate. Şedinţa a avut drept scop discutarea şi analizarea principalelor probleme pe care le întîmpină şefii serviciilor deconcentrate, precum şi prezentarea modului de organizare şi a acţiunilor pe care aceste instituţii le au în derulare. În cadrul discuţiilor, Tit-Liviu Brăiloiu şi-a reafirmat dorinţa ca, în judeţul Constanţa, programul de guvernare să fie pus în aplicare printr-o bună colaborare a sistemului socio-economic, cerînd, în acelaşi timp, factorilor de execuţie şi control, o atentă supraveghere pentru diminuarea efectelor crizei economice. În acest sens, în viitorul apropiat, se are în vedere întrunirea cu structurile subordonate Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (Casa de Pensii, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Direcţia de Muncă, Agenţia de Prestaţii Sociale) pentru armonizarea activităţilor comune ale acestor instituţii, dat fiind faptul că măsurile imediate pentru prevenirea efectelor majore ale crizei vizează, în primul rînd, structurile subordonate acestui minister. Pînă la convocarea Colegiului Prefectural, Tit-Liviu Brăiloiu a cerut ca fiecare direcţie şi serviciu deconcentrat să întocmească raportul de activitate, planul de actiuni pentru realizarea obiectivelor derivate din programul de guvernare şi să prezinte măsurile concrete ce au fost luate pentru respectarea cetăţenilor şi aplicarea legislaţiei. „Consider oportună această întrunire a Colegiului Prefectural, întrucît, în curînd, voi avea o întîlnire cu presa şi doresc să prezint concret situaţia în care se află judeţul la preluarea mandatului. Sînt convins că şi în cazul în care au existat deficienţe, acestea se pot remedia printr-o eficientă colaborare. Nu voi tolera sub niciun aspect încălcarea legii sau protecţia sub aspectul prieteniilor. Îmi doresc să fac din Instituţia Prefectului o instituţie vizibilă şi eficientă”, a declarat prefectul Tit-Liviu Brăiloiu.