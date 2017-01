Prefectul Culeţu atentează la autonomia localităţilor constănţene

Prefectul Dănuţ Culeţu a notificat, săptămîna trecută, taxele speciale adoptate de Consiliul Local Municipal Constanţa la sfîrşitul anului trecut, anunţînd că în cazul în care acestea nu vor fi anulate, le va ataca în contencios administrativ. Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a declarat, la sfîrşitul săptămînii trecute, că nu va anula, după pofta prefectului, taxele speciale instituite la Constanţa: „O să îi explic, încă o dată, prefectului, în scris, motivele şi legislaţia care au stat la baza acestor taxe, că poate domnul prefect nu a înţeles bine. Nu mi-am imaginat că prefectul Dănuţ Cuculeţu va persista în prostie atîţia ani la rînd. Omul, la un moment dat, cînd vede că greşeşte, o mai întoarce, dar al nostru prefect iubit o ţine tot aşa. Văd că a atacat din nou taxele în ciuda faptului că am arătat şi este deja de notorietate că există taxe similare în multe oraşe din România şi din Europa. El persistă să atace. Să fie sănătos!” Radu Mazăre a adăugat că de la începutul acestui an s-a modificat legislaţia, iar potrivit acesteia, autorităţile locale au dreptul de a institui taxe locale speciale şi alte taxe, în funcţie de oportunitatea acestora. Radu Mazăre a mai declarat că se va lupta în instanţa pentru interesele Constanţei, în cazul în care prefectul va ataca taxele speciale în contencios administrativ.

De parcă noua legislaţie ar fi facultativă, prefectul Culeţu nu numai că nu şi-a retras intenţia de a ataca taxele speciale instituite de municipalitatea constănţeană, ci a recurs la astfel de măsuri şi împotriva altor localităţi din judeţ. Directorul de comunicare al Prefecturii, Corina Cuşa, a declarat că prefectul a notificat Hotărîrea Consiliului Local Municipal Medgidia, privind taxa de tramă stradală, aplicabilă posesorilor de autoturisme, urmînd ca astăzi să notifice şi o hotărîre a Consiliului Local Cernavodă, care taxează circulaţia autovehiculelor grele pe anumite drumuri. Primarul Medgidiei, Dumitru Moinescu, a declarat că este surprins de hotărîrea prefectului: “Sînt stupefiat de ceea ce aud. Nu ştiu nimic de acest lucru. Vreau mai întîi să văd hîrtia oficală de la Prefectură şi prin ce argumente prefectul atacă aceste taxe. După ce mă voi edifica, o să dau un răspuns Prefecturii. Din cîte ştiu eu, România s-a integrat în Uniunea Europeană, unde guvernează autonomia locală. Primarii şi consiliile locale administrează oraşele, nicidecum prefecţii. Cred că prefectul Dănuţ Culeţu trebuie să ştie că, în ţara noastră, autonomia locală este garantată“, a declarat Dumitru Moinescu. El s-a arătat surprins cu atăt mai mult cu cît taxa de tramă stradală de la Medgidia a fost introdusă după mai multe consultări cu posesorii de autoturisme din localitate, care, în mare parte, şi-au dat avizul în acest sens. O situaţie similară s-a petrecut şi la Constanţa, unde taxele speciale au fost supuse dezbaterii publice înainte de a fi aprobate în Consiliul Local Municipal, agenţii economici şi societatea civilă dîndu-şi acordul pentru introducerea lor. La rîndul lui, primarul oraşului Cernavodă, Gheorghe Hânsă, a comentat şi el intenţia lui Culeţu. “Să fie foarte clar. Taxa de la Cernavodă nu este de tramă stradală şi nu contravine legii. Este o taxă pe care am impus-o încă de anul trecut, cînd prefectul nu s-a gîndit să o atace. Pentru a formula un răspuns oficial privind intenţia prefectului Dănuţ Culeţu, trebuie să văd mai întîi notificarea Prefecturii“, a declarat primarul Gheorghe Hânsă. El a spus că taxa pe care Primăria Cernavodă o percepe pentru circulaţia autovehiculelor de mare tonaj se aplică doar pe anumite străzi din oraş şi nu are de gînd să renunţe la ea doar de moftul unora. “Primarul şi Consiliul Local conduc oraşul“, a subliniat şi Gheorghe Hânsă. Este pentru prima dată cînd prefectul Culeţu atacă taxe speciale instituite în oraşe portocalii, avînd în vedere că Medgidia are primar democrat, iar Cernavodă, unul liberal. Poate că intenţia prefectului este doar una de faţadă, ca nu cumva să bată la ochi faptul că, de la instalarea sa în funcţie, a atacat numai taxele de la Constanţa, fără să le vadă pe cele identice ale oraşelor conduse de primarii Alianţei, care, după cum a declarat şi primarul Cernavodei, au funcţionat şi pînă acum. Iar dacă explicaţia nu este asta, cum de a permis prefectul apolitic Culeţu să se aplice asemenea taxe în unele localităţi din judeţ, în timp ce pe altele le-a atacat în instanţă?