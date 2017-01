Prefectul Culeţu recunoaşte că a adus turismul litoral în pragul falimentului

În sfîrşit! Prefectul Dănuţ Culeţu a recunoscut, în conferinţa de presă pe care a susţinut-o ieri, că principala sa nerealizare este starea în care a fost adus turismul de litoral. Dănuţ Culeţu a confirmat astfel faptul că a fost partizanul eşecului înregistrat în privinţa gestionării turismului de la malul mării, alături de alţi “maeştri“ în decapitarea turismului: Sulfina Barbu, ministrul Mediului, Ionel Manafu, directorul Direcţiei Dobrogea Litoral şi Ovidiu Iuliu Marian, fostul preşedinte al Agenţiei Naţionale de Turism. Culeţu a afirmat că, în acest an, s-a dus o bătălie inutilă şi a avut loc o pierdere de timp, de bani şi de imagine în privinţa gestionării turismului de litoral. Reamintim că, la începutul acestui an, prefectul Culeţu dădea asigurări că litoralul va căpăta o amplă dezvoltare în vara acestui an. În al doisprezecelea ceas însă, a admis că turismul de litoral se confruntă cu numeroase probleme şi că situaţia nu este deloc roz, aşa cum încerca s-o coloreze în urmă cu cîteva luni. Factorii implicaţi în turism, precum şi turiştii, au reclamat în permanenţă în acest an neajunsurile din turism. Sulfina, Culeţu şi Manafu au preferat însă să ascundă mizeria plajelor sub preş.