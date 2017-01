Prefectul Culeţu şi modelul american

Prefectura Constanţa se pregăteşte să aniverseze, pe 23 noiembrie, pentru al doilea an consecutiv, “Ziua Recunoştinţei Constănţenilor“. Sărbătoarea a fost inventată de prefectul Dănuţ Culeţu, după modelul american, chiar dacă acesta a declarat că sărbătoarea sa, pardon, a constănţenilor, după cum îi place lui Culeţu să spună, nu are nimic în comun cu “Thanksgiving Day“ (Ziua Recunoştinţei). În viziunea lui Culeţu, e doar o coincidenţă de nume, chiar dacă şi americanii sărbătoresc Ziua Recunoştinţei tot în luna noiembrie. Obiceul de importa tot felul de sărbători de peste ocean pare să funcţioneze din plin la Prefectura Constanţa, al cărui reprezentant a spus: “Instituţia doreşte să creeze o tradiţie din marcarea, în fiecare an, la data de 23 noiembrie, a Zilei Recunoştinţei Constănţenilor în judeţul nostru“. Motivul invocat de prefect pentru promovarea unei astfel de sărbători este acela că, la data de 23 noiembrie 1878, autorităţile civile şi militare române au intrat în Kustendge, anticul Tomis şi actuala Constanţă. Acest fapt s-a petrecut după ce, la 14 noiembrie, păşiseră pe pămîntul Dobrogei, la Măcin. Sub această formă, s-a consfinţit recuprinderea teritoriului dintre Dunăre şi Mare la aria de viaţă unitară a statului român. (Evenimentul este important pentru toţii românii, nu numai pentru constănţeni!).

Cu ocazia “Zilei Recunoştinţei Constănţenilor“, Prefectura va acorda titlul „Remus Opreanu” unor artişti locali din cinci domenii de activitate: arheologie, arhitectură, arte vizuale, istorie şi literatură. Nominalizaţi în acest sens sînt: Livia Buzoianu, Mihai Irimia, Ghiorghe Papuc – arheologie, Alexandru Bălan, Alexandru Mihai Costandache, Dan Dron - arhitectură, Wilhelm Demeter, Mircea Enache, Ignat Ştefanov – arte vizuale, Puiu Enache, Florin Şlapac, Constantin Novac – literatură, Ion Bitoleanu, Gheorghe Dumitraşcu, Stoica Lascu - istorie. Reprezentanţii Prefecturii au precizat că cei care vor primi titlul de „Remus Opreanu” vor încasa cîte 3.000 de lei. Programul Zilei Recunoştinţei include şi un Te-Deum oficiat de IPS Teodosie la Catedrala “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, precum şi un ceremonial militar pe platoul din faţa Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.