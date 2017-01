Prefectul Culeţu, surd la problemele actorilor pe care i-a lăsat şomeri

Conducerea Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) s-a întîlnit, ieri dimineaţă, cu actorii şi regizorii Teatrului de Stat Constanţa pentru a le comunica urmările atacării în contencios administrativ a hotărîrii de înfiinţare a teatrului, atac iniţiat de prefectul judeţului, Dănuţ Culeţu: suspendarea activităţilor instituţiei de cultură, suspendarea salariilor, suspendarea spectacolelor pregătite de artişti. După întîlnirea la care reprezentanţii mass media nu au avut acces, directorul Direcţiei de Cultură, Cristian Zgabercea, a declarat că speră ca acest atac în contencios să fie făcut în urma unei informări eronate a prefectului. „Sper să fie aşa şi sper să nu fie o chestiune politică, pentru că nu ne putem juca cu viaţa artiştilor constănţeni, pentru că ei şi-au făcut datoria. După cum aţi văzut şi aseară (nr - miercuri seară), premiera s-a jucat ireproşabil. Ei acum vor face ce cred de cuviinţă, este decizia lor şi sper să obţină statutul pe care îl merită, acela de angajaţi ai Teatrului de Stat Constanţa. Dorim din tot sufletul să se rezolve problema şi sper că domnul prefect va înţelege că actorii nu sînt o masă de negociere, ei îşi fac datoria fată de cetăţeni, nu au culoare politică şi ar trebui să fie protejaţi de lupta politică din România. Sper ca pînă la data la care trebuie să li se plătească salariile, această problemă să fie rezolvată. Reacţiile lor au fost confuze pentru că sînt şi ei oameni, au şi ei rate de plătit, dar nu cred că îşi vor pierde cumpătul şi că vor fi, ca întotdeauna, oameni echilibraţi şi îşi vor aduce revendicările la cunoştinţa autorităţilor într-un mod specific lor”, a afirmat Zgabercea.

Imediat după informarea făcută de reprezentanţii CJC, angajaţii instituţiei de cultură a cărei activitate este suspendată s-au deplasat în grup către Prefectură, pentru a-i cere prefectului Culeţu să permită reluarea activităţilor Teatrului. Prefectura a refuzat, însă, să accepte o discuţie cu toate persoanele prezente şi a stabilit, o oră mai tîrziu, o întîlnire restrînsă cu cîţiva reprezentanţi ai artiştilor. Ca de obicei, la Prefectură, discuţiile au fost purtate cu uşile închise, iar după întîlnire, prefectul Dănuţ Culeţu a părăsit pe şestache Prefectura, în timp ce reporterii discutau cu reprezentanţii actorilor. Ulterior, Cancelaria Prefectului a înştiinţat sec, printr-un comunicat, că Dănuţ Culeţu şi-a exprimat opiniile în acest caz de-a lungul zilelor precedente şi nu va face o nouă declaraţie de presă. Artiştii au ieşit din biroul prefectului fără vreo soluţie oferită de acesta şi fără nicio o rază de speranţă. Potrivit actorilor, el nu a renunţat la acţiunea în instanţă care a suspendat activitatea teatrului pe motiv că ar veghea la legalitatea actelor administrative şi nimic mai mult Fără alte explicaţii. Actorul Liviu Manolache a explicat că delegaţia artiştilor a cerut ca actorii să fie lăsaţi să se ocupe de actul de cultură într-o formulă stabilă, pentru că altfel, sub tensiune, nu se pot obţine rezultate. „Trebuie să se stopeze această înverşunare asupra culturii constănţene, care poate duce la distrugerea instituţiilor de cultură şi la minimalizarea lor în faţa publicului. Constanţa are nevoie de cultură şi ăsta este cel mai important lucru”, a spus Mihalache. Regizorul Gordon Edelstein, care a pus în scenă ultima premieră a Teatrului de Stat Constanţa, „Vrăjitoarele din Salem”, s-a declarat stupefiat de evenimentele la care a asistat în România: „Nu înţeleg foarte bine ce se întîmplă, dar sînt de acord cu existenţa unui teatru. Sper că prefectul va reinstala teatrul în această după-amiază. Arta şi cultura sînt esenţiale pentru orice oraş cum este Constanţa, care are o tradiţie şi o cultură minunată. Este important să existe un teatru. Eu sînt aici să-i sprijin pe actori”. La rîndul lui, actorul Pavel Bârsan a declarat: „Pentru spectacolul „Vrăjitoarele din Salem”, s-a muncit timp de trei săptămîni, din greu, de dimineaţă pînă seara, în căldură. Cred că am fi avut nevoie să-l mai jucăm, dar nu se poate, pentru că teatrul este suspendat. Este umilitor”.