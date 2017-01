Prefectul Culeţu vrea să retrocedeze Grindul Chituc peste cuvîntul specialiştilor Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

Problema Grindului Chituc, protejat atît de acte normative interne cît şi pe plan internaţional şi care este pe punctul de a fi retrocedat de către Comisia Judeţeană de Fond Funciar, condusă de prefectul Dănuţ Culeţu, a fost dezbătută din nou, ieri, de data aceasta în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. Specialiştii ARBDD au scos la iveală un fapt extrem de deranjant pentru cei care aveau "gînduri mari" pentru grind. Ei au afirmat că 193 ha din cele 2.300 care urmează să fie retrocedate se află în zona strict protejată a Grindului, iar 1.004, în zona tampon, caz în care nu încap discuţii referitoare la retrocedare. Vizibil iritat de dezvăluirile reprezentanţilor ARBDD, prefectul Culeţu, care şi-a demonstrat încă o dată ignoranţa, i-a acuzat pe aceştia că încearcă să se substituie Comisiei de Fond Funciar. Peste toate însă, specialiştii ARBDD au aflat, cu surprindere, că primarul liberal al comunei Corbu, Marian Gălbinaşu, pînă nu de mult timp coleg de partid cu prefectul Culeţu, le-a trimis o documentaţie eronată şi incompletă, pe baza căreia trebuia să ia decizia referitoare la demararea împroprietăririlor. Extrem de deranjat de intervenţiile specialiştilor ARBDD, prefectul Culeţu i-a trimis la... plimbare.

După o scurtă perioadă de linişte, problema stringentă a Grindului Chituc, căruia membrii Comisiei Judeţene de Fond Funciar, în frunte cu prefectul Dănuţ Culeţu i-au pus gînd de retrocedare, a fost din nou adusă în discuţie. De această dată, Agenţiei pentru Domeniile Statului (ADS), care a atacat în contencios administrativ intenţia Primăriei Corbu de a demara procedura de împroprietărire în Grindul Chituc, i s-a alăturat o comisie a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), care a venit la şedinţa de Fond Funciar de ieri, de la Prefectura Constanţa, pentru a atrage atenţia supra faptului că 193 ha dintre cele 2.305 care urmează să fie retrocedate se află exact în zona strict protejată, iar 1.004, în zona tampon a Grindului Chituc! "Am primit o adresă de la Primăria comunei Corbu prin care ni se solicita avizul cu privire la punerea în posesie a 13 loturi situate în Grindul Chituc. La o primă analiză a documentaţiei pe care am primit-o, am ajuns la concluzia că 193 ha se află în zona strict protejată a grindului. În acest caz, nu încap discuţii! În plus, 1.004 ha se află în zona tampon. Am ţinut să precizăm aceste lucruri pentru că în adresa pe care am primit-o este specificat faptul că toate suprafeţele care urmează să fie retrocedate se află în zona economică a Grindului. În plus, nu am primit anexele care să ne ofere toate informaţiile de care aveam nevoie", a declarat şeful Serviciului Patrimoniu din cadrul ARBDD, Ion Munteanu. Luat prin suprindere de declaraţiile reprezentantului ARBDD, prefectul Culeţu, care pînă acum spunea că cine vrea să-şi facă sat de vacanţă în Grindul Chituc nu are decît, a spus că este de acord ca în zonă strict protejată să nu se facă împroprietăriri, din simplul motiv că viitorii proprietari nu vor avea ce face cu acel teren. "Degeaba i-l dai!", a spus prefectul, care nu a luat niciun moment în calcul valoarea ecologică a Grindului Chituc. În replică, reprezentantul ARBDD a spus: "Dacă îmi permiteţi, domnule prefect, nici cu terenul din zona tampon nu vor avea ce face viitorii proprietari. Este un teren neproductiv. Nu ştiu cum ar putea cineva să folosească un teren mlăştinos". Contrar celor spuse de către reprezentantul ARBDD, atotştiutorii membri ai Comisiei Judeţene de Fond Funciar au precizat că 90% din suprafeţele care urmează să fie retrocedate se află în zona economică şi numai 10% în zona tampon. Mai mult decît atît, toţi cei prezenţi în sală, care nu au ştiut să precizeze de ce primarul comunei Corbu, Marian Gălbinaşu, nu fost invitat la şedinţă, au declarat că documentaţia trimisă către ARBDD nu este conformă cu originalul şi că harta cadastrală ajunsă în posesia Administraţiei Rezervaţiei nu corespunde cu cea de care dispune Comisia. Ce s-ar putea înţelege din acest lucru? Că primarul liberal Gălbinaşu, pînă nu de mult timp, coleg de partid cu Culeţu, încearcă să inducă ARBDD-ul în eroare pentru a obţine avizul pentru retrocedare?

Iritat de intervenţia specialiştilor ARBDD, prefectul Culeţu s-a grăbit să-i trimită pe aceştia... la plimbare

În altă ordine de idei, consilierul juridic al ARBDD, Radu Voicu, a declarat că a dorit să afle mai multe despre mersul procedurii de retrocedare a grindului, fapt pentru care s-a deplasat personal la Direcţia Juridică a ADS, de unde a aflat că Agenţia a înaintat un proces care vizează procedura de intabulare a celor 2.300 ha din grind de către Primăria Corbu. "Pînă la soluţia finală nu putem lua o decizie. Pe ce bază să dăm noi un aviz dacă este posibil ca proprietarul acestor terenuri să fie ADS?", a spus Radu Voicu. Dacă în şedinţa trecută de Fond Funciar primarul Gălbinaşu acuza ADS că a devenit o "frînă" în calea retrocedării, ieri, prefectul Culeţu i-a acuzat pe reprezentanţii ARBDD că îşi bagă nasul în treburile Comisiei?! "Responsabilitatea privind dreptul de proprietate este al Comisiei de Fond Funciar, care răspunde în faţa legii pentru deciziile pe care le ia. Noi am înţeles că aceste terenuri se află în zona economică şi că au fost intabulate", a declarat Culeţu. Mai mult decît atît, pentru a-şi demonstra ignoranţa pînă la capăt, membrii Comisiei, în frunte cu prefectul, nu au ezitat să pună la îndoială calculele specialiştilor ARBDD, declarînd că nu poate exista o zonă tampon care să se întindă pe o suprafaţă de 1.000 ha. "Zona tampon este mult mai mare", a replicat şeful Serviciului Patrimoniu. Punctul culminant al şedinţei a fost atins în momentu în care unul dintre reprezentanţii ARBDD a amintit de conflictul dintre Primăriile Corbu şi Săcele, cauzat de o suprafaţă din grind care urmează să fie retrocedată. "Mai este o problemă! Patru dintre loturile care urmează să fie retrocedate sînt în discuţii cu Săcele. Noi am trecut pe la Săcele...", a spus Ion Munteanu. Încercarea reprezentantului ARBDD de a da cărţile pe faţă a fost imediat înăbuşită de către prefec, care, vizibil iritat, a tunat: "Nu vă substituiţi Comisiei, domnule! Vă rog eu frumos. Cele două primării s-au înţeles pînă la urmă. Dvs. nu trebuie decît să vă spuneţi punctul de vedere cu privire la amplasarea terenurilor. Să nu divagăm". Oare de ce domnule prefect? Vă deranjează faptul că reprezentanţii ARBDD ar putea deveni o piedică în calea previziunilor dvs., care transformă Grindul Chituc într-un... bîlci? Altfel nu ne putem explica de ce reprezentanţi ARBDD au fost întrerupţi de fiecare dată cînd au încercat să îşi spună părerea şi de ce au primit o documentaţie eronată şi incompletă. Văzînd că discuţiile "divaghează", prefectul s-a grăbit să scape de "intruşi", promiţîndu-le că vor fi invitaţi şi la următoarea şedinţă de Fond Funciar şi că vor primi documentaţia competă. "Acordarea avizului trebuie să fie discutată în cadrul Colegiului Executiv al ARBDD, care va avea loc pe data de 31 octombrie. Pînă atunci aşteptăm să primim documentaţia completă şi exactă", a declarat şeful Serviciului Patrimoniu din cadrul ARBDD. Reamintim faptul că Grindul Chituc este o zonă protejată de mai multe acte normative, atît pe plan intern cît şi internaţional. În plus, specialiştii consideră în unanimitate că Grindul Chituc este o zonă extrem de “preţioasă şi sensibilă”, care trebuie conservată cu orice preţ, întrucît valoarea sa este inestimabilă.