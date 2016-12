Prefectul de Constanţa, schimbat din funcţie

07:22:54 / 30 Ianuarie 2014

Coltii de aur ai babei iarna si cele 7 cojoace/

Se cunoaste domnilor lipsa presedintelui Consiliului Judetea,Constantinescu si a primarului Constantei,Radu Mazare.Cand oamenii astia lipsesc se revolta natura Lipsa expertizei lor in gestionara haosului ,se vede!Neputinta celorlalti se simte.Bola vorbeste singur in loc sa iasa cu lopata si televiziunea ca sa ne arate cat este de implicat .Domnu Dragnea,ati vazut.Pe teren,in mijlocul stihiilor.Pe unde a fost nu au cazut capete.Deputatii si senatorii PSD ,recte domnu senator Moga,viitor prefect?,salveaza intepenitii in zapada cu elicoptere si ,,senilate''.Dupa cum am observat,in aceasta batalie cu urgia iernii numai politicienii PSD s-au luptat pentru ai scoate ..,,coltii'' de aur ai babei ierni.Acum,ca Partidul Miscarea Populara a reusit sa intre pe partea dreapta a autostrazii ce duce spre succes,ar trebui ca Domnul Palaz si Dona Amza,sa lase ,,zebrele''pietonale,si sa se apuce de treburi mai de anvergura.Daca de,,coltii de aur'' ai acestei babe iarna se ocupa PSD-ul si mai putin PNL-ul,Powershiftul cel nou aparut pe esicherul politicii,trebuie sa se ocupe ,acum pana in primavara,de cele 7 cojoace ale babei iarna,si poate reuseste sa -si insuseasca 3-4 ,care sa le tina de cald la viitoarele alegeri.