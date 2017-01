Prefectul Dănuţ Culeţu a declarat ieri, la deschiderea expoziţiei "Tomis Yacht", că urmează să se întîlnească în această săptămînă cu preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism, pentru a pune la punct detalii legate de construirea unor marine turistice la Constanţa şi Mamaia. Iniţiativa prefectului ar fi fost de apreciat în condiţiile în care acelaşi Guvern al Alianţei ba NU ba DA, pe care Culeţu îl reprezintă, nu ar fi blocat, în urmă cu doar un an şi jumătate, două proiecte ale municipalităţii Constanţa care vizau tocmai amenajarea de miniporturi turistice. Amintim că, de cum au venit la putere, reprezentanţii Alianţei DA au sistat toate proiectele iniţiate de administraţia publică locală constănţeană, proiecte printre care se aflau şi amenajarea Portului Turistic Tomis şi construirea pasarelei şi a Portului Turistic din staţiunea Mamaia. La acea vreme, proiectul Portului Turistic Tomis fusese aprobat şi se demaraseră deja lucrările de prelungire a ”zidului” de stabilopozi pentru asigurarea unui bazin acvatic liniştit în interiorul portului. Totodată, la sfîrşitul lui 2004, fuseseră inaugurate lucrările de demolare a ruinelor ”Ciupercii” din zona Cazino Mamaia, în locul căreia ar fi urmat să se construiască pasarela pietonală, care ar fi dat posibilitatea turiştilor să ajungă de pe plajă într-un port turistic ce urma a fi amenajat la cîteva sute de metri în larg. Guvernanţii au sistat, în 2005, finanţarea ambelor proiecte, pe motiv că sînt lucruri mult mai importante de făcut cu banii publici decît două obiective turistice în Constanţa?! Acum, reprezentantul aceluiaşi Guvern, prefectul Constanţei, susţine aceeaşi Mărie, dar sub o altă pălărie! Dacă în urmă cu un an şi jumătate marinele turistice nu erau interesante pentru portocalii, acum au devenit un miez al problemei, probabil doar pentru că ”proiectul le aparţine” şi nu a fost iniţiat de administraţia locală constănţeană. De altfel, în cei doi ani de cînd se joacă de-a guvernarea ţării, portocaliii nu au făcut, cel puţin la Constanţa, decît să blocheze proiectele iniţiate, unele chiar demarate, de administraţia locală. Ba, pe unele dintre acestea le-au înlocuit cu alte proiecte, dar cu consecinţe dezastruoase pentru Constanţa. De exemplu, ministreasa Mediului, Sulfina Barbu, a demolat toate beach-barurile de pe plaje, pentru ca, ulterior, să le reinstaleze la loc, dar cu alţi administratori. Pe acelaşi sistem au fost desfiinţate contractele de închiriere a plajelor pentru ca apoi să fie făcute contracte portocalii păguboase, care au aruncat în aer actualul sezon estival. Mai amintim că protectoarea ciulinilor de taluz, Sulfina Barbu, a ”demolat” şi proiectul şoselei de coastă, pentru care municipalitatea Constanţa obţinuse finanţare europeană. Avînd în vedere aplombul demonstrat pînă acum de guvernanţi în ce piveşte însuşirea proiectelor iniţiate de alţii, este posibil ca, în viitorul apropiat, prefectul Dănuţ Culeţu să anunţe că i-a venit geniala idee că o şosea de coastă ar fi excelentă pentru Constanţa?!