Prefectul Palaz, acuzat de abuz în serviciu

După ce s-a hotărât în doi timpi şi trei mişcări, prefectul Claudiu Palaz a pus în aplicare ceea ce a hotărât, duminică, împreună cu consilierul judeţean PDL Mihai Petre, atacând în contencios administrativ hotărârile CJC privind reorganizarea instituţiilor de cultură. Palaz a solicitat, ieri, Tribunalului Constanţa, secţia Comercială, Contencios - Administrativ şi Fiscal, anularea Hotărârii nr. 189/2010 privind reorganizarea prin absorbţie a instituţiilor de spectacole, aprobată în şedinţa publică din data de 15 iulie, precum şi anularea Hotărârii nr. 190/2010 privind reorganizarea prin absorbţie a muzeelor, aprobată în aceeaşi şedinţă. Referitor la decizia prefectului, purtătorul de cuvânt al Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Cristian Moldovanu, spune că autoritatea judeţeană a formulat, ieri, plângere penală împotriva prefectului, Claudiu Palaz, pentru abuz în serviciu. Într-un comunicat de presă, conducerea CJC susţine că cele două hotărâri ale Consiliului Judeţean sunt legale: „articolul III, alineatul 6, litera d din OUG 63/2010 prevede derogarea de la obligativitatea obţinerii avizului prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor în cazul desfiinţării muzeelor sau colecţiilor publice (articolul 30 alineatul 1 din Legea nr. 311/2003)”. Hotârârea 190 a CJC prevede faptul că Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa absoarbe Muzeul de Artă Constanţa. Totodată, CJC susţine că Opera Constanţa nu are legătură cu instituţia înfiinţată de stat în urmă cu 54 de ani, deoarece Teatrul Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovschi a luat fiinţă în anul 2004, prin hotărâre de Consiliu Judeţean. În atare condiţii, cererea Guvernului de a anula decizia CJC nu are temei legal, de vreme ce instituţia a fost înfiinţată de CJC şi nu de Guvern. “Prin Decizia civilă nr. 79/2007, rămasă definitivă şi irevocabilă, Curtea de Apel Iaşi a confirmat validitatea şi existenţa Teatrului Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovschi prin menţinerea ca legală a HCJ nr. 151/2004. În consecinţă, această instituţie nu are nicio legătură cu nicio hotărâre a fostului Consiliu de Miniştri din perioada comunistă, fiind înfiinţată de Consiliul Judeţean Constanţa în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor sale legale. De asemenea, Teatrul Fantasio şi Teatrul Dramatic Ovidius (instituţii înfiinţate prin hotărâri ale fostului Consiliu de Miniştri) nu mai funcţionează din anul 2007, neavând organigramă şi nici buget, în locul acestora Consiliul Judeţean Constanţa înfiinţând Teatrul de Stat Constanţa, hotărâre consfinţită prin Sentinţa Civilă nr. 1315/2007 pronunţată de Tribunalul Constanţa”, se menţionează într-un comunicat al CJC semnat de Cristian Moldovanu. Din aceste motive, reprezentanţii CJC consideră că acţiunea de ieri a prefectului, de atacare în contencios administrativ a celor două hotărâri ale CJ, reprezintă doar un exerciţiu de imagine. „Având în vedere aceste prevederi ale legii şi sentinţe ale justiţiei, considerăm că acţiunea prefectului judeţului Constanţa constituie un simplu exerciţiu de imagine menit să transfere, în ochii opiniei publice, responsabilitatea măsurilor dezastruoase şi nepopulare luate de guvernul Boc IV către autorităţile locale şi se înscrie într-o campanie concertată de manipulare şi dezinformare a unor categorii sociale afectate în mod brutal de deciziile guvernanţilor. Această atitudine, completată cu declaraţiile publice ale unor politicieni locali ai PDL, constituie esenţa pură a ipocriziei de care dau dovadă actualii guvernanţi, dornici cu orice preţ să evite a-şi asuma răspunderea juridică şi morală pentru efectele sociale şi economice ale politicii dezastruoase pe care o practică. Totodată, având în vedere că prefectul Claudiu Palaz a avut cunoştinţă de existenţa hotărârilor de Consiliu Judeţean, hotărârilor judecătoreşti şi prevederilor legale mai sus menţionate, Consiliul Judeţean Constanţa a formulat în cursul zilei de astăzi (n.r. - ieri) plângere penală împotriva acestuia pentru abuz în serviciu”, mai precizează Cristian Moldovanu.