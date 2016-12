Prefectul Palaz continuă vânătoarea de primari PSD

După ce a eşuat în tentativa de „dărâmare” a primarului Mangaliei, Claudiu Tusac, mai nou, prefectul Claudiu Palaz îşi „înceară norocul” în altă parte. Mai exact, Palaz are de gând, la iniţiativa unor „cetăţeni”, să organizeze un referendum privind demiterea primarului oraşului Cernavodă. În acest sens, Instituţia Prefectului a adresat o solicitare, invitând-i pe consilierii judeţeni Nicolae Stelian Fronescu, Petrică Munteanu, Viorel Ciutureanu, Gheorghe Mihăieşi, Gheorghe Şuţu şi Dionisie Culeţu să ridice de la sediul Prefecturii adresa prin care li se cere ca, în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), să adopte o hotărâre care să aibă ca obiect desemnarea unui reprezentant al acestei autorităţi deliberative în comisia de organizare a referendumului pentru demiterea primarului oraşului Cernavodă. “În caz contrar, se va aprecia că autoritatea deliberativă, respectiv CJC, a încălcat cu bună ştiinţă prevederile legale, urmând ca Instituţia Prefectului să ia măsurile necesare în vederea unei aplicări unitare a legii”, se arată într-un comunicat al Prefecturii. Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al CJC, Cristian Moldovanu, a declarat: “În conformitate cu Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, Instituţia Prefectului are ca atribuţii reprezentarea legalităţii. Raportul juridic între Prefectură şi CJC nu este de subordonare, singura atribuţie în relaţiile cu consiliile locale, municipale sau CJC, în conformitate cu prevederile aceleiaşi legi, fiind de verificare a actelor administrative emise sau adoptate de organele deliberative. Prefectul nu are atribuţii în analiza oportunităţii unor acte administrative adoptate de organele deliberative şi nu are competenţa de a stabili ordinea de zi a şedinţelor consiliilor”. Cristian Moldovanu a adăugat că “atitudinea prefectului poate fi catalogată ca tentativă de abuz şi intimidare”.