Prefectura Constanţa, vizitată de elevi şi profesori

O delegaţie formată din 96 de persoane, reprezentând elevi şi cadre didactice de la Colegiul Comercial Carol I Constanţa, dar şi de la mai multe instituţii de învăţământ din Spania, Portugalia, Olanda, Lituania, Polonia, Grecia, Turcia şi Bulgaria, a fost primită, ieri, de prefectul Eugen Bola. Cu această ocazie, prefectul le-a prezentat oaspeţilor câteva aspecte care fac din judeţul Constanţa un model de succes de convieţuire între etnii şi religii diferite, elevii şi cadrele didactice aflând de la prefect detalii istorice despre Dobrogea şi primind laude şi încurajări vizavi de proiectul pe care aceştia îl derulează - Comenius FIVE (For an Innovative and Valuable Experience). Prin aceste proiect, care este derulat de instituţii de învăţământ din nouă state europene, elevii au posibilitatea de a investiga şi reflecta asupra valorilor pe care, în calitate de cetăţeni ai unei Europe comune, doresc să le împărtăşească şi să le dezvolte. (T.I.)