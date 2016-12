Prefectură sau procuratură?

ABUZ Legea Prefectului nr. 340/2004 este destul de clară în ceea ce priveşte atribuţiile reprezentantului Guvernului în teritoriu, dar se poate spune că are şi mici scăpări sau, mai bine zis, portiţe prin care prefectul îşi poate acoperi acţiunile poliţieneşti. Primarul Radu Mazăre a prezentat ieri o adresă a Prefecturii Constanţa către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa. “Să vedeţi la Constanţa o nouă panaramă pe care o face amărâtul ăsta de prefect! Cere celor de la Finanţe profitul firmelor din 2000, 2001, 2002 şi 2003 unde eu şi Nicuşor Constantinescu suntem acţionari. Amărâtul ne verifică averea şi face acest lucru în scris. El cere toate aceste date conform articolului 25 din Legea 340/2007 privind prefectul şi instituţia prefectului”, a declarat Mazăre. Articolul 25 de care s-a prelevat prefectul în adresa nr. 890/20.01.2012 prevede: “Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul solicită instituţiilor publice şi autorităţilor administraţiei publice locale documentaţii, date şi informaţii, iar acestea sunt obligate să i le furnizeze cu celeritate şi în mod gratuit”. “Ce atribuţii are prefectul, mânca-v-aş gălăgia, să-mi verifice mie averea? Ştiţi care sunt atribuţiile prefectului? Asigură aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a ordonanţelor şi a hotărârilor Guvernului, acţionează pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare, acţionează pentru menţinerea climatului de pace socială, colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru determinarea priorităţilor de dezvoltare teritorială, verifică legalitatea actelor administrative ale consiliului judeţean, consiliului local sau ale primarului etc.

Nu are nicio calitate prefectul să îmi verifice averea, să-mi calculeze el mie dividendele”, a spus Mazăre.

PLÂNGERE Ce-i drept, la acelaşi articol 19 din Legea 340/2004, unde sunt precizate atribuţiile prefectului, la alineatul 2 se spune: “Prefectul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de celelalte acte normative, precum şi însărcinările stabilite de Guvern”. Poate că prefectul are un ordin direct de la Băsescu via Boc să analizeze, la virgulă, averile lui Radu Mazăre şi ale preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa Nicuşor Constantinescu. “Domnu’ Iorgu, prefectul de Constanţa, s-a transformat într-un procuror privat şi-mi verifică mie averea. În Legea ANI scrie: “Activitatea de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor şi rectificărilor se desfăşoară în cadrul ANI. Amărâtul ăsta de prefect, făcând abuz de funcţia lui, vrea să-mi verifice mie averea. Se vede că a deraiat. A luat-o razna! Cred că de la proteste i se trage…”, a afirmat, amuzat, Mazăre. Primarul spune că solicitarea prefectului nu va rămâne nesancţionată. “Îi voi face o plângere de abuz în serviciu, căreia, bineînţeles, procurorii îi vor da curs. După ce se schimbă regimul şi or să cadă chioru’ şi piticu’, o să îl cheme un procuror şi o să-l întrebe pe prefect despre toate abuzurile. Nici nu ştie nătărăul ce să verifice. Nu ştiu ce urmăreşte. Poate să mă mai spurce pe mine şi pe Nicuşor. Se pregăteşte de campania electorală, să sară de 1,5% cât are acum în sondaje”, a mai spus Mazăre.