„Prefer un nou acord cu FMI care să includă bani numai pentru investiţii”

Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a declarat că România are nevoie de investiţii \"ca de aer\". \"Eu aş prefera să avem un acord cu Fondul Monetar Internaţional (FMI) de o anumită factură, un acord în care să nu vină bani (...) Aş prefera şi un acord cu bani, dacă ar fi bani pentru investiţii, pentru că noi avem nevoie de investiţii\", a menţionat Vasilescu, întrebat fiind dacă România ar trebui să încheie un alt acord cu FMI în martie 2011. În ce ceea priveşte actualul acord cu FMI, Vasilescu susţine că Banca Naţională are convingerea că acest împrumut pentru România era absolut necesar. \"Fără acest împrumut, România claca urât de tot, pentru că noi am avut o stare specifică între 2004 şi 2008. Au fost cinci ani în care valuta a curs în valuri în această ţară, şi nu fac metafore, nu fac figuri de stil. A curs în valuri valuta şi, dintr-o dată, acest val s-a oprit. Dacă nu venea acordul cu Fondul am fi văzut pensiile neplătite cu lunile\", a mai spus Vasilescu. Referindu-se la o eventuală revenire a TVA la sfârşitul acestui an, Vasilescu susţine că o astfel de măsură nu va mai fi posibilă la acel moment. \"Mi-e teamă că, la sfârşitul anului, nu va mai fi posibil. Pentru că dacă statul ar veni cu măsura aceasta, nu exclud să se bucure comercianţii că nu mai plătesc TVA, dar preţurile să nu le dea înapoi\", mai susţine consilierul guvernatorului BNR.