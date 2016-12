Preferaţii adolescenţilor americani

Taylor Swift, Justin Bieber şi seria ”Twilight / Amurg” şi-au menţinut şi în acest an dominaţia în rândul adolescenţilor nord-americani, câştigând principalele trofee decernate duminică, la gala Teen Choice Awards 2012. Cântăreaţa de muzică country Taylor Swift, în vârstă de 22 de ani, a câştigat cinci premii, impunându-se inclusiv la categorii precum Cântăreaţa preferată şi Interpreta country preferată, fiind recompensată şi pentru rolul în comedia de animaţie ”The Lorax”. Cântăreaţa s-a aflat şi anul trecut printre câştigătorii acestei gale care este transmisă de postul Fox.

Cântăreţul canadian Justin Bieber, în vârstă de 18 ani, a fost întâmpinat cu ovaţii şi a interpretat piesele ”Boyfriend” şi ”As Long As You Love Me”, pe cea din urmă în duet cu rapperul Big Sean. Starul canadian a câştigat patru premii, inclusiv la categoriile Cântăreţul preferat şi Single-ul preferat interpretat de un cântăreţ, pentru piesa ”Boyfriend”. Ultimul film din seria ”Twilight / Amurg”, intitulat ”Breaking Dawn - Part 2”, ce va fi lansat în luna noiembrie, a primit Ultimate Choice Award. Filmele şi actorii din această franciză au câştigat 41 de premii Teen Choice în ultimii patru ani, iar starurile seriei, Kristen Stewart, Robert Pattinson şi Taylor Lautner, au urcat încă o dată pe scenă, împreună, pentru a primi trofeele din acest an, pe care le-au oferit apoi spectatorilor.

Gala Teen Choice Awards 2012 a durat aproximativ două ore şi a fost prezentată de actriţa Demi Lovato şi cântăreţul Kevin McHale. Printre celelalte premii acordate duminică seară s-a remarcat ”Lip-lock” Teen Choice Award, care a revenit actorilor Josh Hutcherson şi Jennifer Lawrence, din filmul ”The Hunger Game / Jocurile foamei”. Cele două trofee ”Hotties” Teen Choice au revenit actriţei şi cântăreţei Miley Cyrus şi actorului Ian Somerhalder. Trupa californiană No Doubt, care îşi va lansa, în această lună, primul album după o pauză de mai bine de zece ani, a interpretat primul single, ”Settle Down”, de pe noul disc, ”Push and Shove”. Rapperul Flo Rida a interpretat şi el cel mai recent single al său, ”Whistle”, dar şi unul dintre hiturile lui, ”Wild Ones”. Carly Rae Jepsen, câştigătoarea secţiunii Artistul debutant preferat, a interpretat hitul ei ”Call Me Maybe”, care a fost votat Piesa preferată a verii. Selena Gomez, care a împlinit vârsta de 20 de ani, duminică, a câştigat două trofee, impunându-se cu formaţia ei The Scene la categoriile Cel mai bun grup şi Cel mai bun single al unui grup. Demi Lovato, în vârstă de 19 ani, care a primit trofeul Inspire Teen Choice în 2011, după ce a reuşit să depăşească o serie de probleme grave din viaţa personală, a acordat trofeul din acest an, la aceeaşi categorie, colegei ei din reţeaua Nickelodeon, starleta Miranda Cosgrove, recompensată pentru implicarea ei în programe educaţionale şi de ajutorare a tinerilor.

Gala Teen Choice Awards, a cărei primă ediţie a avut loc în 1999, este organizată anual, de postul de televiziune Fox. În cadrul acestei gale sunt onorate cele mai mari realizări din muzică, cinematografie, sport, televiziune şi modă, iar trofeele sunt acordate în urma voturilor exprimate de fanii cu vârste cuprinse între 13 şi 19 ani. Câştigătorii primesc ca trofeu o placă de surf în mărime naturală - de departe premiul cu cele mai mari dimensiuni din showbiz, al cărei design este personalizat în fiecare vară.