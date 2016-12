Pregătirea unui profesor va dura şase ani

Titulaturile de educator şi învăţător vor dispărea, toate cadrele didactice fiind numite profesori, iar formarea profesională se va face obligatoriu în mai multe etape, ce cuprind studii de licenţă de trei ani într-o specializare ştiinţifică, masterat didactic de doi ani şi stagiu practic de un an. Prevederile sunt cuprinse în noul proiect al Legii educaţiei, care introduce pentru prima dată în învăţământul românesc ideea necesităţii existenţei unui cadru didactic cu un înalt nivel de pregătire profesională şi psihopedagogică egal pentru toate tipurile şi formele de învăţământ preuniversitar, atât pentru învăţământul primar, cât şi pentru cel gimnazial şi liceal. Titulatura pe care o vor avea toate cadrele didactice va fi cea de profesor, iar formarea lor iniţială profesională va urma obligatoriu următorii paşi: studii de licenţă de trei ani într-o specializare ştiinţifică, masterat didactic cu o durată de doi ani şi stagiu practic cu durata de un an şcolar realizat într-o unitate de învăţământ, sub coordonarea unui profesor-mentor. În cazul în care proiectul va fi aprobat până în vară, licenţiaţii din 2010 ar putea intra la master chiar din toamna acestui an. Proiectul de lege cuprinde şi măsuri de cointeresare a absolvenţilor cu licenţă pentru a urma o carieră didactică. Astfel, pe perioada mastratului didactic studenţii ar urma să beneficieze de burse de studiu finanţate de la bugetul de stat, egale în cuantum cu salariul net al unui profsor debutant. La absolvirea masteratului didactic studenţii vor primi diploma de master şi cerificat de profesor în domeniul programului de licenţă, acestea fiind condiţii obligatorii la înscrierea pentru efectuarea stagiului practic. Stagiul practic al viitorilor profesori va fi desfăşurat în reţeaua permanentă de unităţi de învăţământ stabilită de Ministerul Educaţiei pentru asigurarea formării iniţiale a cadrelor didactice. Ocuparea unei funcţii didactice pentru stagiul de un an şcolar va fi prin concurs pe posturi sau pe bază de contract individual de muncă, cu o durată de un an. La finalizarea stagiaturii de un an, viitorul cadru didactic va susţine un examen naţional de definitivare în învăţământ, organizat de Ministerul Educaţiei. Examenul va putea fi susţinut de două ori, iar cei care nu îl promovează pot fi angajaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant, potrivit proiectului de lege. Totodată, dezvoltarea profesională a profesorilor va cuprinde gradele didactice II şi I, precum şi titlul de profesor emerit. Profesorul emerit va fi angajat pe perioadă nedeterminată la unitatea de învăţământ, va avea calitatea de mentor pentru formarea continuă a cadrelor didactice, prioritate la ocuparea posturilor didactice şi va beneficia de un premiu anual în bani din fondurile programelor iniţiate de Ministerul Educaţiei. Angajarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar se va face la nivelul unităţii de învăţământ, de către Consiliul de administraţie al acesteia. Pentru învăţământul superior, noul proiect al Legii educaţiei stabileşte criteriile care vor sta la baza promovării profesionale şi a accesului la titlurile didactice de asistent universitar, lector universitar sau şef de lucrări, conferenţiar universitar, profesor universitar.

Ocuparea posturilor didactice sau de cercetare echivalente din învăţământul universitar se va face prin concurs. Proiectul de lege interzice cumulul de norme didactice, precum şi ocuparea oricărei funcţii de conducere în sistemul universitar după pensionare. Pensionarea personalului didactic şi de cercetare se va face la 65 de ani. Noul proiectul de lege privind sistemul educaţiei ar urma să fie discutat, în primă lectură, în şedinţa de miercuri a Guvernului, organizată la Iaşi, potrivit unor surse oficiale.