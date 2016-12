Pregătiri de expoziţie

An de an, Muzeul de Artă Populară (MAP) îşi promovează valorosul patrimoniu pe care îl deţine, reprezentativ pentru ţinutul dintre Dunăre şi Mare, şi nu numai, prin expoziţii tematice, apreciate de iubitorii de etnografie. Prima expoziţie care va fi deschisă în acest an la muzeul constănţean are o temă specială: obiceiurile de nuntă la tătarii dobrogeni. „Scopul nostru este acela de a promova cultura tradiţională dobrogeană. Dacă expoziţia permanentă reflectă toate domeniile culturii tradiţionale din toate zonele etnografice ale României, expoziţiile temporare au ca tematică Dobrogea”, a spus directorul MAP, dr. Maria Magiru.

Expoziţia „Obiceiuri de nuntă la tătarii dobrogeni” va înlocui, spre sfârşitul lunii ianuarie, expoziţia cu specific „hibernal”, care se mai găseşte încă deschisă în cele două săli dedicate manifestărilor cu caracter temporar: „Obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou”.

MAP este una dintre instituţiile culturale reprezentative de la malul mării, fiind vizitat anual de sute de turişti, români, dar mai ales străini, încântaţi să descopere frumuseţea şi specificul satului tradiţional românesc, aşa cum se reflectă în valoroasele colecţii.