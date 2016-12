Pregătiri în şcoli

ÎN GRAFIC În mai puţin de o lună, toate unităţile de învăţământ, însemnând şcoli generale, licee, grădiniţe şi grupuri şcolare, îşi vor deschide porţile, ca să-şi primească noii elevi dar şi pe cei care intră în clasele superioare. Autorităţile locale au început deja, acolo unde este nevoie, reparaţiile la unităţile şcolare şi igienizarea spaţiilor care vor găzdui orele de curs. La Cobadin, Primăria a avut mai mult de lucru la patru unităţi şcolare din comună, care au avut nevoie de lucrări consistente. Este vorba despre Şcoala germană şi Şcoala tătară din Cobadin şi cele din satele Conacu şi Viişoara, pe care administraţia locală nu a reuşit să le reabiliteze din lipsă de fonduri. „Facem ce putem în limita banilor de care dispunem. A fost nevoie de reparaţii la pereţi, la centralele termice şi la acoperiş, la unităţile şcolare care nu au fost modernizate. Pentru unităţile care au beneficiat de lucrări complete de modernizare nu a fost nevoie de cine ştie ce lucrări, ci doar de curăţenie şi igienizare. Pe ici, pe colo, a mai fost nevoie de una, de alta. De exemplu, pentru Grupul Şcolar am luat jaluzele pentru ferestre”, a declarat primarul din Cobadin, Cristian Telehoi.

REPARAŢII DE APROAPE 100.000 DE LEI În afara reparaţiilor care se efectuează înaintea începutului fiecărui an, autorităţile locale s-au asigurat că centralele termice care funcţionează pe combustibil solid sunt pregătite pentru iarnă. „Şcolile sunt aproape pregătite de începutul noului an şcolar. Până la 1 septembrie vom finaliza toate pregătirile pentru noul an, pentru că suntem în grafic cu lucrările”, a mai spus Telehoi. Pe toate lucrările de reabilitare, igienizare, deratizare şi curăţenie în toate unităţile şcolare din cele cinci sate care aparţin de unitatea administrativ teritorială Cobadin, autoritatea locală a cheltuit 85.000 de lei, însă primarul spune că cea mai mare parte din bani s-a dus pe lucrările de reparaţii şi nu pe întreţinere.