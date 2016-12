Pregătiri intense pentru CS Volei 2004 Tomis

După ce au primit două zile libere de Crăciun, jucătoarele de la CS Volei 2004 Tomis Constanţa au revenit duminică la antrenamente. Doar opt zile au mai rămas până la primul meci oficial din 2010, iar elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe nu şi-au permis ca vacanţa de iarnă să fie una prelungită în acest an. „Este dificil pentru că toată lumea şi-ar dori ca după o perioadă îndelungată să stea acasă alături de cei dragi, dar aşa a fost să fie. Am petrecut câteva momente alături de familie şi am revenit la antrenament”, a declarat Ioana Pristavu, printre puţinele jucătoare care au reuşit să ajungă de Sărbători acasă, restul rămânând la Constanţa. Şi Anul Nou va fi unul sacrificat de constănţence. Programul echipei prevede în această săptămână câte două antrenamente, ultimul din acest an fiind programat pe 31 decembrie. Jucătoarele nu vor avea liber decât pe 1 ianuarie, pe 2 ianuarie urmând să revină la pregătire. „Va fi o săptămână încărcată. Am stabilit câte două antrenamete în fiecare zi. Timpul este scurt şi începutul de an nu va fi uşor pentru noi. Pe 5 ianuarie plecăm în Polonia, pe 6 ianuarie jucăm cu Pila, iar pe 9 ianuarie avem meci cu CSU Metal Galaţi. Trebuie să ne pregătim foarte bine pentru că sunt meciuri importante”, a declarat antrenorul secund al Tomisului, Constantin Alexe. „Cel mai important meci este cel cu CSU Metal Galaţi, pentru că ne poate pune în buzunar medaliile de aur. Important este şi meciul cu polonezele pentru că ne dorim un parcurs cât mai bun şi în cupele europene. Sperăm la un început de an cât mai bun”, a spus şi preşedintele echipei constănţene Cristian Zgabercea, care speră ca în 2010 numărul spectatorilor din Sala Sporturilor din Constanţa să crească: „Îi învit pe iubitorii sporturilor pe stadioane şi în sălile de sport pentru că în ultima perioadă federaţiile internaţionale de specialitate ne-au atras atenţia că avem prea puţini spectatori. Pentru ei se fac toate eforturile de susţinere a acestor echipe”.