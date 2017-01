Pregătiri la Stadionul “Farul” pentru meciul România - Serbia

Cu doar zece zile înaintea meciului dintre România şi Serbia, din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial din 2010, programat la Constanţa, pe 28 martie, de la ora 20.45, oficialii Farului au decis să demareze lucrările la suprafaţa de joc a Stadionului “Farul”. În ciuda ploii căzute ieri dimineaţă, terenul se prezintă în condiţii bune, doar mici porţiuni fiind lipsite de iarbă. Conducătorii grupării de pe litoral fac însă eforturi pentru a da o faţă şi mai bună gazonului, apelînd în acest sens la firma Gama Verde, patronată de Adrian Oprişan. Drept urmare, cîţiva angajaţi ai firmei din Focşani au sosit ieri la Constanţa, unde au făcut un tratament de fertilizare a gazonului. “Am decis să facem o fertilizare în acest moment pentru a ajuta gazonul să crească înaintea meciului de pe 28 martie. Ştiu că în faţa porţilor sînt mici porţiuni fără iarbă, dar aşa se întîmplă aproape la toate terenurile. Noi am pus gazon în acele porţiuni înaintea returului şi am înlocuit şi alte brazde, dar s-a deteriorat rapid. Din păcate, nici vremea nu a ţinut cu noi, pentru că nu au fost multe zile cu temperaturi ridicate”, a spus Dan Pîra, directorul executiv al FC Farul. Lucrările ar trebui să se intensifice la finalul acestei săptămîni, cînd ar trebui să se facă o înnisipare menită să niveleze suprafaţa de joc. Totul depinde însă de vreme, iar previziunile meteorologilor, care indică ploaie şi temperaturi apropiate de zero grade nu sînt încurajatoare. “Dacă plouă, vom pune prelata, dar nu o putem ţine mai mult de o zi, pentru că sufocăm gazonul. În plus, dacă este frig, nu ştiu dacă vom putea efectua vreo lucrare”, a adăugat Pîra. În schimb, Oprişan a părut mult mai optimist: “Se vor face lucrările, deşi va fi mai dificil dacă vor fi trei-patru grade Celsius. Sîntem în grafic şi totul va fi bine la ora meciului”.