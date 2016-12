Pregătiri pentru anul universitar

Studenţii Universităţii „Andrei Şaguna” din Constanţa vor participa, sâmbătă, 29 septembrie, la festivitatea de deschidere a anului universitar 2012 - 2013. Ceremonia va avea loc în Aula Magna a instituţiei de învăţământ superior, începând cu ora 11.00, la eveniment urmând să participe studenţii şi cadrele didactice din cadrul universităţii, personalităţi marcante ale lumii academice, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor publice locale şi centrale. „Festivitatea de sâmbătă se va desfăşura sub semnul aniversării a 20 de ani de învăţământ universitar şagunist în Constanţa, „Andrei Şaguna” fiind prima instituţie privată de învăţământ superior înfiinţată în Dobrogea, în 1992, şi singura acreditată”, au declarat reprezentanţii instituţiei de învăţământ superior. După ceremonia dedicată începerii noului an universitar, instituţia va găzdui vernisajul expoziţiei de fotografie „Culture and Citizens in Shanghai” (Cultura şi cetăţenii din Shanghai – China), prilejuit de sărbătorirea Zilei Naţionale a Chinei. Declarată Fereastră deschisă a Shanghai-ului în România, Universitatea „Andrei Şaguna” îşi onorează acest titlu prin organizarea a numeroase activităţi ştiinţifice şi culturale dedicate Chinei. Prin programele cultural-ştiinţifice derulate, universitatea constănţeană contribuie la realizarea unui veritabil schimb intercultural între cele două oraşe înfrăţite: Constanţa şi Shanghai. Dacă pentru studenţii şagunişti anul universitar începe pe 29 septembrie, pentru cei ai Universităţii Maritime Constanţa, ceremonia de deschidere a anului 2012-2013 va avea loc pe 1 octombrie.