Pregătiri pentru cel mai spectaculos Carnaval din 2014

Ieri au început pregătirile pentru spectacolul de scenă care va avea loc, sâmbătă seară, la încheierea Carnavalului Mamaia 2014. Primarul Radu Mazăre împreună cu staff-ul angrenat în spectacol, din care fac parte cascadori, dansatoare, iluzioniști și animale dresate de la circ, au început pregătirea pentru show-ul de senzație ce va trage cortina peste această vară, în Mamaia. Radu Mazăre a dezvăluit încă din timpul zilei de ieri faptul că a întâmpinat noi provocări și „vociferări” și înaintea acestui spectacol și îi asigură pe iubitorii de animale că acestea sunt îngrijite exemplar. „Bineînțeles că am primit încă o scrisoare, o plângere. Vara asta nu m-am ocupat deloc de contracte la Primărie, pentru că am vrut să mă ocup de promovarea turistică. Chiar și în aceste condiții, la toate lucrurile pe care le-am făcut am primit reclamație sau plângere. Am avut reclamație cu Mamaia Style, am avut reclamație cu Ștefan cel Mare, acum avem cu animalele de la circ pentru Ramses! Presa a fost cu mine și a văzut cum sunt îngrijite animalele! Ei își iubesc animalele ca pe ochii din cap... îmblânzitorul de lei a dormit cu leul cel mare în cușcă, atunci când s-a îmbolnăvit felina. Nu vor fi stresate animalele... ele nu vor defila pe car, ci vor face spectacol doar la scenă”, a spus Radu Mazăre.

LA ANUL, SPECTACOL CU FIDEL CASTRO ȘI CHE GUEVARA Primarul a mai vorbit despre alegerile sale în materie de personaje de Carnaval. „L-am ales pe Ramses pentru că a fost un conducător destoinic și a făcut multe pentru poporul său! A avut și multe soții. Voi trage cu arcul, vor fi niște elemente delicate și vom folosi arme specifice Egiptului Antic. La anul, în mod sigur ne vom ocupa de Fidel Castro și Che Guevara. Mă mai gândesc și la Ceaușescu, dar sigur va fi un spectacol cu revoluția cubaneză. Nu știu dacă voi fi Fidel sau Che Guevara, dar voi avea un invitat sau o vedetă care să interpreteze personajul care nu îmi va reveni mie”, a mai spus ieri, pe zi, primarul Radu Mazăre.

Întrebat dacă acceptă provocarea „Ice Bucket Challenge” de a-și turna apă cu gheață în cap, la care a fost nominalizat de Ilie Năstase, primarul a spus că refuză, pentru că nu îi place să facă ceea ce fac și alții. Repetițiile de la scenă s-au desfășurat ieri noapte, după terminarea spectacolului de la Circul Americano și după închiderea acestei ediții.