Pregătiri pentru Class One Romanian GP

A mai rămas doar o săptămînă pînă se va da startul celei de-a doua ediţii Class One Romanian Grand Prix, care se desfăşoară pe Lacul Siutghiol din Mamaia, după ce Constanţa a fost introdusă, de anul trecut, în cel mai important circuit mondial al acestui fel de sport. Pregătirile pentru ca această competiţie să se desfăşoare în condiţii optime, fără niciun fel de incidente, se află în linie dreaptă şi a mai rămas puţin timp pînă cînd ambarcaţiunile îşi vor putea tura motoarele la maximum, în văzul unui public numeros. În urmă cu două săptămîni, lucrătorii de la Apele Române au început tăierea stufului din preajma lacului pentru asigurarea unei bune vizibilităţi, iar ieri s-a început dragarea lacului pentru a-l pregăti de cursa care va avea loc în perioada 29-31 august. Potrivit declaraţiilor managerului de proiect Power Marine, Alin Vintilă, s-au scos obstacole din lac de pe tot traseul cursei, care însumează doi kilometri. În total, plăcile din beton cu greutate între 10 şi opt tone, scoase din Lacul Siutghiol, totalizează 72 de tone. „Pentru o măsură de siguranţă în plus atît pentru concurs, cît şi pentru agrement, am hotărît să scoatem obstacolele din apă pe o rază de doi kilometri”, a declarat managerul de proiect Power Marine. Pregătirile pentru cea de-a doua ediţie a Class One Romanian Grand Prix au început încă de la terminarea concursului de anul trecut. Cea mai importantă măsură luată în acest an pentru siguranţa cursei constă în scoaterea tuturor obstacolelor din lac. Prin Class One Grand Prix, Mamaia a intrat în circuitul fabulos al sportului alături de oraşe precum Atena (Grecia), Arendal şi Oslo (Norvegia), El Alamein (Egipt), Doha (Qatar) sau Dubai (Emiratele Arabe Unite). „A fost cea mai bună cursă din viaţa mea”, declara, anul trecut, la Mamaia, Arif Saif Al Zafeen - Victory 77, părere împărţită şi de colegul său Jean-Marc Sanchez, cu care a reuşit să cîştige titlul european în sezonul său de debut în Class 1.