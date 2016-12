Pregătiri pentru concertul Alphaville & Bad Boys Blue

Pentru a introduce publicul într-o cât mai autentică atmosferă a muzicii uşoare a anilor 80, organizatorii concertului Alphaville & Bad Boys Blue din România vor instala în sala de concerte trei globuri disco gigantice, care, pe toata durata evenimentului, vor difuza lumina captată de la mai multe proiectoare multicolore. Spectacolul va avea loc, începând cu ora 20.00, pe data de 28 martie, când cele două trupe vor aniversa, printr-un „live”, 25 de ani de la înfiinţare, pe scena Sălii Palatului din capitală. Pentru a menţine atmosfera electrizantă atât înainte de concert, cât şi după acesta, un dj va delecta publicul cu hiturile acelor ani. Ultimul concert susţinut de formaţia Alphaville în România a fost pe 5 aprilie 2008. „Forever Young\", „Big in Japan\" şi „Sounds Like a Melody\" sunt câteva dintre hiturile trupei Alphaville, care încă se bucură de difuzări la posturile de radio. Alphaville este o trupă germană de synthpop-rock, care s-a bucurat de o mare popularitate în anii \'80. Membrii fondatori ai acesteia sunt Marian Gold, Bernhard Lloyd şi Frank Mertens. Trupa s-a intitulat, iniţial, Forever Young, la fel ca şi single-ul ei de debut. În 2008, formaţia a realizat un remix al piesei „Forever Young\", care a urcat pe primul loc în topurile oficiale australiene. Bad Boys Blue este o trupă formată la Koln, în Germania. De-a lungul carierei de 25 de ani, formaţia a avut hituri precum „You\'re a Woman\", „Pretty Young Girl\", „I Wanna Hear Your Heartbeat\" şi „Come Back and Stay\". Biletele pentru concertul de la Bucureşti pot fi cumpărate din librăriile Cărtureşti, magazinele Germanos şi Vodafone sau online, de pe site-urile eventim.ro, vreaubilet.ro şi bilete.ro la preţuri cuprinse între 40 şi 150 lei.