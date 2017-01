Pregătiri pentru gala Tony Awards

Actorii Katie Holmes şi Will Smith se numără printre celebrităţile invitate să prezinte câştigătorii celei de-a 64-a gale Tony Awards, ce va avea loc duminică, la New York. Printre celelalte celebrităţi invitate să prezinte câştigătorii acestei gale se numără Will Smith şi soţia sa, Jada Pinkett Smith, Angela Lansbury, Mark Sanchez, Daniel Radcliffe, Paula Abdul şi Stanley Tucci. Printre ceilalţi prezentatori, anterior anunţaţi de organizatori, se numără Antonio Banderas, Justin Bartha, Cate Blanchett, Kristen Chenoweth, Viola Davis, Michael Douglas, Kelsey Grammer, Scarlett Johansson, Laura Linney, Lucy Liu, Idina Menzel, Helen Mirren, Alfred Molina, Matthew Morrison, Chris Noth, Bernadette Peters, David Hyde Pierce, Tony Shaloub, Liev Schreiber, Denzel Washington şi Racquel Welch. Cea de-a 64-a gală Tony Awards va fi difuzată live, de postul CBS şi va avea loc la Radio City Music Hall din New York. Gazda evenimentului este actorul Sean Hayes.