Pregătiri pentru întâmpinarea delfinilor

Pentru a pregăti sosirea celor trei vedete care vor anima Delfinariul Constanţa, conducerea Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii (CMSN) a demarat, ieri, lucrările de amenajare a bazinului descoperit. Directorul CMSN, Adrian Mânăstireanu, a declarat că, în această perioadă, se efectuează lucrări de decopertare a vopselei vechi, care va fi înlocuită cu vopsea modernă. „În primul rând, era nevoie de înlocuirea vopselei pentru că cea veche era inestetică. În plus, noua vopsea va fi impermeabilă. Se va aplica peste un strat de răşini hipoxidice cu rol hidroprotector. Acest tip de vopsea are rolul de a îmbunătăţi calitatea vieţii celor trei colegi ai noştri - delfinii - vopseaua nu este pe bază de solvenţi organici, făcând parte din categoria „biofriendly“, fără efect nociv asupra animalelor“, a explicat Mânăstireanu. El a adăugat că acest tip de vopsea este şi antivegetativă, mai exact nu permite algelor să se lipească de pereţii bazinului, eliminându-se posibilitatea ca pe vopsea să se depoziteze bacterii nocive pentru delfini. În plus, noul bazin va fi dotat cu o instalaţie geotermală, care va permite condiţionarea apei din bazin, precum şi a aerului din bazinul acoperit. „Cu ajutorul pompei vom folosi apă de la o adâncime de 240 de metri, care are în mod constant 17 - 18 grade Celsius, indiferent de anotimp. Această instalaţie se bazează pe energie neconvenţională folosind energie echivalentă cu cea consumată de un bec de 100 V“, a mai explicat directorul CMSN. Mânăstireanu a mai spus că pe 19 aprilie va fi deschisă licitaţia pentru transportul delfinilor, care, în cel mai fericit caz, vor ajunge la Constanţa la sfârşitul acestei luni.