Pregătiri pentru sezonul rece

Din spusele meteorologilor, iarna bate deja la uşa românilor şi determină administraţiile locale să se pregătească corespunzător. Primăria Lipniţa a început deja pregătirile pentru sezonul rece. Primarul comunei, Florin Onescu, a declarat că, în ultimii doi ani, s-a gospodărit singur şi, prin mijloace proprii, a reuşit să facă faţă greutăţilor întâmpinate de iarnă. „Suntem în curs de achiziţionare a lemnelor pentru încălzirea unităţilor de învăţământ din comună şi am reuşit să achiziţionăm luna trecută un buldoexcavator. Mai avem şi un tractor cu lamă pe care îl folosim iarna pentru deszăpezire. În ultimii ani, nu am mai încheiat contracte cu Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa pentru că am reuşit să ne descurcăm cu forţe proprii, chiar dacă iarna a fost destul de grea”, a declarat primarul din Lipniţa. Administraţia locală a pus deja în funcţiune două centrale din două unităţi de învăţământ care funcţionează cu combustibil solid, pentru ca elevilor să nu le fie frig în clase. „Am început să încălzim unităţile şcolare din Coslugea şi Canlia pentru că acolo sunt centrale şi au fost puse în funcţiune mai uşor, în schimb pentru restul şcolilor avem sobe. Directorii acestor unităţi vor decide când va fi suficient de frig pentru a fi alimentate sobele cu lemne”, a mai declarat Onescu. Primăria va cumpăra combustibilul solid necesar încălzirii instituţilor publice din comună de la o societate din Bulgaria, pentru că sunt mult mai ieftine decât în România. În timp ce, în Bulgaria, tona de lemne poate fi achiziţionată cu 50 de euro, la noi în ţară o tonă ajunge în jur de 60 - 70 de euro, o diferenţă care se simte la buzunarul Primăriei, mai ales în condiţiile în care banii la bugetul administraţiilor locale sunt tot mai puţini. „Vom cumpăra din Bulgaria 50 de tone lemne, şi, în plus, ne-am gândit să tăiem şi plopii bătrâni de pe drumurile comunale din Lipniţa pentru a-i folosi tot pentru încălzire”, a mai spus primarul din Lipniţa.