Pregătiri pentru un weekend pop-rock simfonic

În mijlocul unei veri toride, în care temperaturile din termometru urcă vertiginos și amețitor, depășind pragul suportabilității, turiștii și constănțenii cu apetență culturală, aflați în căutare de inedit, sunt așteptați să se mai răcorească puțin cu... muzică foarte bună. Vor uita de temperaturile din timpul zilei și spectatorii, dar și orchestra, corul și soliștii Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, care, pe timpul verii, părăsesc sala clasică pentru a se muta în spații neconvenționale.

Locul ales pentru întâlnirea muzicală anunțată este unul perfect: pe plajă, în bătaia brizei Mării Negre. Unde mai exact? Pe plaja Liberty Parade Arena din Mangalia, unde, duminică, de la ora 20.00, vor răsuna șlagăre, în versiune simfonică, din repertoriul „clasicilor”: Queen, Deep Purple, The Beatles, ABBA, Michael Jackson, Lionel Richie, Donna Summer, Ennio Morricone, Andrew Lloyd Webber, Leonard Bernstein, George Gershwin și Jeanine Tessori.

Cu tânărul și carismaticul Ionuț Pascu la pupitrul dirijoral, concertul „A Whole New World” se anunță a fi unul de zile mari, mai ales că succesul acestui proiect muzical a fost probat deja, în primul trimestru al anului 2015, cu două săli de concert arhipline și cu zeci de minute de aplauze frenetice. Din programul serii nu va lipsi spectaculosul moment „The Girl in 14G”, susținut de tânăra soprană Smaranda Drăghici.

„Practic, programul ales este o colecție de muzică bună pop-rock, devenită „clasică” pentru mulți tineri peste 50 de ani și îmbrăcată de gală (...) Piesele vocale solistice, extrase din animații aparținând lui Walt Disney („Aladdin”, „Pinocchio”) sau din spectacole celebre de pe Broadway, vor aduce nota de tandrețe a serii („Fantoma de la Operă”, „Evita”), iar finalul îi va reuni apoteotic pe toți în piesa deja devenită imn internațional al carității și bunei conviețuiri, We Are the World”, a precizat dirijorul Ionuț Pascu.

Soliștii concertului „A Whole New World”, programat duminică seară, pe plaja Liberty Parade Arena din Mangalia, vor fi: sopranele Daniela Vlădescu, Madeleine Pascu, Smaranda Drăghici și tenorii Doru Iftene și Răzvan Săraru.