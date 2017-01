Pregătirile intense pentru concertul Aerosmith

Pregătirile pentru concertul Aerosmith de la Bucureşti, unul dintre cele mai aşteptate show-uri ale verii, sunt în toi. Peste o mie de persoane participă, de astăzi, la amenajarea scenei de 500 de metri pătraţi, a tribunelor şi la configurarea backstage-ului de la Zone Arena. Organizatorii promit un show de proporţii, puterea electrică folosită pentru sunet şi lumini la concertul Aerosmith de vineri seară fiind dublă faţă de cea folosită pentru spectacolul susţinut de Rolling Stones în 2007. Astfel, hituri precum „I Don\'t Want to Miss a Thing”, „Pink”, „Crazy” sau „Janie\'s Got a Gun” vor fi cântate într-o ambianţă specială. Echipamentul tehnic al formaţiei va sosi la Bucureşti cu avionul.

Pentru fanii care încă nu şi-au achiziţionat bilete pentru mega-concertul de vineri, organizatorii au veşti bune: se mai găsesc tichete la preţurile de 140, 190, 330 şi 590 de lei.

Prestaţia trupei va fi urmărită de spectatori pe ecrane amplasate pe fundalul scenei, pe laterale şi pe turnul de control.

Organizatorii le recomandă celor câteva zeci de mii de spectatori aşteptaţi, vineri, la eveniment, să vină cât mai devreme la concert, pentru a evita aglomeraţia, porţile Zone Arena fiind deschide de la ora 18.00. Fanii sunt sfătuiţi să meargă la concert cu transportul în comun, deoarece în zonă nu sunt locuri de parcare. În acest scop, programul RATB din zonă va fi prelungit până la ora 24.00. Intrarea în incinta complexului Zone Arena se va face prin Bulevardul Barbu Văcărescu, prin trei puncte de acces separate, în funcţie de categoriile de bilete. Securitatea şi buna desfăşurare a evenimentului vor fi asigurate de peste 400 de oameni de ordine. În deschiderea concertului de la complexul Zone Arena, pe scenă va urca trupa Reamonn.

Trupa americană Aerosmith a fost înfiinţată la începutul anilor \'70, din componenţa sa făcând parte: Steven Tyler (voce), Joe Perry (chitară), Brad Withford (chitară), Tom Hamilton (chitară bas) şi Joey Kramer (tobe). De-a lungul timpului, Aerosmith a fost recompensată cu patru premii Grammy, zece MTV Video Music Awards şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, în 2001.