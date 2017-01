Pregătirile pentru Summit-ul NATO au început la Constanţa

Istorii, evoluţii şi strategii recente, posibile soluţii ale unei problematici al cărei viitor este indisolubil legat de cel al omenirii, Kosovo, infrastructuri energetice şi diplomatice, cybersecurity etc., toate aceste subiecte generoase au strîns în jurul lor participanţii la Conferinţa internaţională “Securitatea regională, securitatea energetică şi NATO - probleme şi posibilităţi viitoare”, eveniment organizat la Academia Navală „Mircea cel Bătrîn” din Constanţa, în cadrul activităţilor premergătoare Summit-ului NATO de la Bucureşti. „Geopolitica energiei este în strînsă legătură cu evoluţiile recente în ceea ce priveşte achiziţiile, capacităţile de rafinare, transport şi cu noile investiţii. România încearcă să facă faţă impactului acestor evoluţii, depinde însă numai de autorităţi dacă se hotărăsc să deschidă sectorul privat, pentru ca ţara noastră să poată avea un rol de jucat în acest sens pe scena Europei. România a fost, acum 100 de ani un mare jucător în domeniul energiei. Acum, trebuie să ne asigurăm, printr-un mix energetic, necesarul intern şi, în acelaşi timp, să fim în stare să facem oferte întru cooperarea în domeniul energetic, cu tot ceea ce presupune el. Această strategie presupune, de obicei, mai mulţi actori şi o armonizare în acest sens nu este întotdeauna foarte clară din partea noastră. Este adevărat că noi sîntem doar o parte dintr-un mare proiect internaţional. Dar acesta este şi modelul de gîndire European”, a declarat preşedintele conferinţei, director executiv al Fundaţiei EURISC (European Institute for Risk, Security and Communication Management - n.r.), dr. Liviu Mureşan, precizînd că abordările, din perspectiva organizaţiilor neguvernamentale, ale problematicilor acestei conferinţe pot fi nişte excelente laboratoare de idei. De aceeaşi părere este şi generalul Constantin Degeratu, Consilierul prezidenţial pe probleme de Apărare, care a evidenţiat faptul că „este o onoare pentru România să găzduiască acest summit, mai ales în acest moment atît de important pentru pacea şi securitatea lumii. Cred că această conferinţă poate oferi soluţii reale pentru problemele securităţii internaţionale”.

Kosovo (în discuţii) la Constanţa

În contextul autoproclamării independenţei provinciei Kosovo şi a transformărilor (ne)aşteptate pe scena politică a lumii, generalul Degeratu a declarat că securitatea, în Balcani, este o problemă ale cărei rădăcini sînt mai vechi. “Ce se întîmplă acum nu este o noutate, ci este o problemă complicată care a forţat un moment decisiv pentru găsirea de soluţii care să conducă la o stabilitate pe termen lung. Este complicat şi pentru că părţile aflate în conflict nu au ajuns la un consens cu privire la modalitatea în care să rezolve această problemă, iar statele membre NATO şi UE sînt acum, în premieră, în căutarea unei soluţii, în condiţiile în care se pare că reglementările internaţionale nu au reuşit să ţină pasul cu întîmplările istoriei. Sperăm însă că se va găsi o astfel de soluţie şi, cu siguranţă, Summit-ul NATO de la Bucureşti va reprezenta un pas înainte în această direcţie. Orice soluţie s-ar găsi, ea trebuie să fie paşnică. Din punct de vedere juridic şi politic nu s-a schimbat nimic. România este membru NATO şi îşi va menţine, în exact acest context, poziţia iniţial adoptată”, a mai declarat Consilierul prezidenţial pe probleme de Apărare. Liviu Mureşan a explicat şi el că, procesul Kosovo este un experiment la care asistăm şi faţă de care este normal să avem o poziţie. „Trebuie să vedem ce înseamnă implicaţiile acestui proces pentru cele două construcţii din care facem parte, UE şi NATO. Este adevărat că, pe plan internaţional există un grad de instabilitate, însă noi sîntem membri ai NATO şi este important că, în cadrul UE, s-a respectat poziţia României”. Cea mai rezervată părere în privinţa acestui subiect îi aparţine secretarului general al Ministerului Apărării Naţionale (MAN), Georgeta Gavrilă, care s-a limitat la a afirma că, în ceea ce priveşte „rămînerea trupelor române în Kosovo, decizia este politică. Avînd în vedere ce s-a întîmplat cu Kosovo, cred că securitatea în Balcani va fi influenţată. Este prima dată cînd NATO se confruntă, în teren, cu o situaţie deosebită şi sperăm ca efoturile ţărilor membre, angajamentul lor, să fie pe măsura momentului”. Reamintim că Parlamentul de la Priştina a declarat, duminică, unilateral, independenţa provinciei Kosovo faţă de Serbia. Parlamentul României a adoptat, luni seară, declaraţia privind nerecunoaşterea independenţei provinciei Kosovo, cu 357 de voturi „pentru” şi 27 “împotrivă”. Parlamentul României nu recunoaşte declararea unilaterală a independenţei provinciei Kosovo, considerînd că nu sînt îndeplinite condiţiile pentru recunoaşterea noii entităţi.

România, în pericol nuclear?!

Unul dintre riscurile de securitate energetică despre care s-a discutat ieri, în cadrul Conferinţei Internaţionale “Securitatea regională, securitatea energetică şi NATO - probleme şi posibilităţi viitoare”, este viitoarea centrala nucleară de la Belene, din Bulgaria, care va fi construită cu aceeaşi tehnologie folosită la Cernobîl. „Avem motive să credem că Rusia nu şi-a îmbunătăţit tehnologia nucleară din ’86 încoace. Amplasarea centralei nucleare într-o zonă cu înalt risc seismic şi la 150 km de Bucureşti ar reprezenta un risc de securitate energetică pentru România”, a spus generalul Degeratu. Amintim că Vladimir Putin a semnat, în ianuarie, în timpul vizitei sale la Sofia, un acord energetic prin care ar urma să fie construită şi o centrală nucleară în localitatea Belene.

„Să nu privim NATO drept soluţie-miracol la toate problemele”

Ofiţer de legătură la cartierul general al NATO, specializat pe securitate energetică, Knut Kirste, a declarat: „La summitul din 2006 de la Riga, NATO a primit un mandat clar de a analiza ameninţările la adresa securităţii energetice şi de a oferi răspunsuri. Dacă ne uităm însă cu atenţie, declaraţia de la Riga limitează rolul NATO la securizarea infrastructurii energetice. Discuţiile privind rolul NATO în securitatea energetică sînt în toi, nu s-a formulat încă o politică în acest sens. Sperăm ca la Summit-ul de la Bucureşti să putem vedea mai clar ce se va întîmpla. Dar trebuie să fim atenţi, să nu privim NATO drept soluţie-miracol la toate problemele”. Referindu-se, concret, la soluţiile pe care NATO le-ar putea oferi, oficialul a opinat că „schimbul de informaţii între statele membre poate ajuta la evaluarea riscurilor”, menţionînd că „în privinţa capacităţii militare de a securiza infrastructura energetică, rămîne de văzut în ce măsură aliaţii doresc să facă acest lucru. Nu ar trebui însă să militarizăm discuţia, iar NATO trebuie să lucreze într-o strînsă coordonare cu UE şi cu AIEA (Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică - n.r.), care au fiecare atribuţii specifice în domeniul energetic”.

UE nu are viziune strategică, iar Moscova vrea să dividă Europa

Au existat şi voci care, cu maximă sinceritate, au atras atenţia asupra strategiei Moscovei de a diviza Europa din punct de vedere energetic şi a faptului că UE este lipsită de viziune strategică. Expertul Alexandros Petersen de la Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale din Marea Britanie a fost cel care a făcut distincţie între modurile de abordare ale situaţiei: „în timp ce europenii discută rolul pe care să-l joace NATO în securitatea energetică, Gazpromul acţionează în Europa”. Expertul britanic a amintit de controlul obţinut de Gazprom asupra terminalului energetic austriac de la Baumgarten, de conductele North Stream şi South Stream ce subminează intresele Poloniei, respectiv proiectul Nabucco sprijinit de UE şi SUA, de achiziţionarea de către Gazprom a companiei sîrbe NIS la un preţ mult mai mic decît cel al pieţei şi de acordul energetic semnat de Rusia cu Bulgaria pentru conducta South Stream şi centrala de la Belene, afirmînd că „totul face parte dintr-o strategie recunoscută a Moscovei de a diviza Europa din punct de vedere geopolitic şi de securitate energetică”. La rîndul său, un alt expert britanic, de la Royal United Services Institute, Jonathan Eyal, critică lipsa de coordonare şi de viziune strategică a UE. „Problema e că o mare parte a cadrului legal pentru statele UE este stabilit de Comisia Europeană. UE nu a ajuns la nici un consens dacă sectorul energetic este o piaţă normală sau una strategică, în care guvernele pot să joace un rol. Trebuie să avem o legătură mai strînsă între NATO şi UE, dar, din păcate, Comisia Europeană, care are un cuvînt greu de spus în acest domeniu, nu este capabilă să gîndească în termeni strategici”, a declarat el.