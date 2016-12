Pregătiți cojoacele, revine frigul!

Deși ne aflăm în luna cunoscută drept cea mai geroasă din an, temperaturile ridicate din ultimele zile au făcut ca semnele primăverii să răsară deja la Constanța. Vorbim despre primii ghiocei din 2016, care și-au făcut apariția mângâiați de soarele generos din aceste zile. Încântați de apariția în plină iarnă a delicatelor plante, constănțenii nu au stat mult pe gânduri, le-au fotografiat și au postat pozele pe Facebook. Se spune despre ghiocei că sunt simbolul primăverii, însă meteorologii ne spun că până la sosirea anotimpului care readuce natura la viață mai avem de așteptat. Și asta deoarece în următoarele zile vremea se va răci accentuat în Dobrogea, urmând ca în jurul datei de 19 ianuarie să se înregistreze temperaturi ce nu vor mai depăşi, în timpul zilei, - 5 sau - 4 grade Celsius şi - 9 grade C noaptea. Până atunci însă temperaturile vor fi plăcute în timpul zilei. Joi, 14 ianuarie, maximele se vor situa între 7 și 10 grade C, iar minimele între - 3 și 2 grade C în Dobrogea, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Cerul va fi variabil. Vineri, 15 ianuarie, va fi cer înnorat, cu maxime cuprinse între 7 și 10 grade C și minime între 3 și 6 grade C. Sâmbătă, 16 ianuarie, temperaturile maxime se vor încadra între 5 și 8 grade C, iar cele minime între - 4 și 4 grade C. Este posibil să avem parte de lapoviță.